Двійнята Примадоны виявилися дуже близькі з легендарною акторкою і режисером

Актриса і режисер Галина Волчек, яка опинилася в комі через запалення легенів, є дуже близькою людиною для Алли Пугачової та її дітей

Примадонна давно дружить з актрисою.

При цьому Галина Волчек обожнює Лізу і Гаррі – двійнят Алли Пугачової і Максима Галкіна. Співачка на своїй сторінці в Instagram не раз викладала спільні фото малюків і Галини Борисівни.

"З улюбленою бабусею Галею", - підписала вона кадри.

Крім того, нещодавно у Мережі з'явився ролик, на якому Ліза запитує, болить ніжка у актриси, яка вже давно прикута до крісла-коляски. Волчек підтверджує, що болить.

У свою чергу, син Пугачової і Галкіна Гаррі зауважує, що не можна палити. Галина Волчек відповідає: "Ти сказав, що не можна, і ми не куримо".

Нагадаємо, два роки тому Галина Волчек як і Алла Пугачова проводила літо в Латвії. Тоді під час зворушливого прощання дітей Пугачової з актрисою. Вони ніжно поцілували Волчек в щоку і довго махали їй рукою на прощання.

Справді, Ліза і Гаррі називають Волчек "Бабуся Галя". Їх рідної бабусі Зінаїда Архиповны Одеговой на світі немає вже 33 роки.

Цікаво, відвідають чи малюки Галину Борисівну в лікарні, де вона перебуває сьогодні. Всі сподіваються, що приїде і Алла Борисівна – вона завжди дуже уважною і допомагає друзям всім, чим може.

Нагадаємо, народну артистку СРСР госпіталізували увечері 23 грудня в Москві. Коли приїхала швидка, вона була вже не в свідомості. Після госпіталізації артистку ввели в медикаментозну кому.

Галина Волчек перестала дихати самостійно ускладнень двосторонньої пневмонії. Її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Артистка перебуває у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, передсмертне фото популярної актриси мережу облетіло: "Її любили багато...", лякаючий кадр.

Як повідомляла Politeka, ,їжа сталася в сім'ї популярної російської співачки: «стан здоров'я моєї дочки…».

Також Politeka писала, що російську зірку терміново госпіталізували: «пережила атаку…», перші подробиці.