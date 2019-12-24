Співачка Аліна Гросу, яка активно будує кар'єру в Росії, часто балує своїх шанувальників яскравими і сміливими фотографіями, але на цей раз здивувала незвичайним стилем

Чергову порцію знімків артистка виклала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka

На кадрах Гросу демонструє незвичайний для неї стиль, на цей раз досить скромний. Вона одягла джинсову спідницю нижче коліна і молочний кардиган. На шиї зав'язана елегантний шарф. Свій стильний образ вона доповнила черевиками на високому каблуці і синьою сумкою.

Волосся артистки гарно укладені і завитими пасмами спадає на плечі, а на голові красується світла шапка.

«Сніжно-ніжне настрій🙌🏼 А у вас яке?) Напишіть смайлами:)», - поцікавилася Аліна Гросу.

Фанатам припав до душі новий стиль співачки, про що вони посмешили повідомити в коментарях під знімками.

«Аліночка, Вам йде цей образ. Дуже приємно дивитися. Мила симпатична дівчина», «Красуня», «Яка ти красива 😍 Шикарний образ🔥 Сама ніжність)🌸 Класні черевики👍 А у мене новорічний настрій🎄», « Не переставай посміхатися, твоя усмішка Чарівна!!!», «Ух ти!Снігуронька💮💮💮🌺🌺🌺🤗🤗🤗Настрій через фото нам передала», - пишуть фанати.

Раніше ми повідомляли, що у Аліни Гросу під час концерту з сукні випали груди.

Інцидент стався під час виступу Гросу на сцені «Музичної платформи». Аліна Гросу виконувала пісню «Vova» під час активного танцю. Так. На одному з кадрів, які вона оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі, вона прикрила соски сердечками, тому що її сукня без бретелей помітно опустилася нижче їх рівня.

"P. s. Так викладалася..так викладалася, що все вклалося...😱😂😂😂 на останньому фото. 😭😂😂😂", – наголосила вона у підписі до ряду фото.

Нагадаємо, Гросу не втримала груди і засвітила зайве прямо на сцені

Також Politeka писала, що Гросу приголомшила зовнішнім виглядом перед концертом у Києві

А ще Politeka повідомляла, що Гросу приїхала в Київ і спантеличила заявою