View this post on Instagram

Хочешь #попукакуким? Soooo, lets gym! Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Не смотря на плотный декабрьский график я стараюсь найти время на тренировки с крутейшим мотиватором @khomytskyi_official. А как часто вы тренируетесь?