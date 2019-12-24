Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася ідеальними формами в спортзалі

На кадрах видно, як Каменських присідає в спортзалі і хитає свою п'яту точку. Настя на цей раз була в кросівках, топі і чорних лосинах. Про це пише Politeka з посиланням на профіль знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:

"Ой, Кім до вас, як до Києва пішки", "Молодець, а чоловік теж займається так старанно?", "Кім до твоїх форм дуже далеко. Жахлива Кім", "Техніка супер", "У Насті краще, ніж у Кім", "Нижче присідати потрібно", "Гарна така", "Шикарна", "Розумниця".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блиснула формами в мереживній боді, розшитим камінням і доповненим чорного кольору накидкою. Свій вражаючий образ артистка доповнила блискучим макіяжем, а волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.

Повідомлялося, що Каменських показала всі свої принади в прозорому вбранні, Потап не стримався.

На знімку настя гипюре. Під вбранням прикриває соковиті місця чорне боді. Фото вийшло більш, ніж спекотним.

"Ви вже дивіться СТБ? Сьогодні дуже крутий ефір. Фінал 10-го сезону "Х-Фактора", - написала знаменитість.

Під фото написав коментар і Олексій Потапенко, український продюсер і чоловік Каменських. Він залишив червоні сердечка. Фанати також почали коментувати знімок.

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