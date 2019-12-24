Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась идеальными формами в спортзале

На кадрах видно, как Каменских приседает в спортзале и качает свою пятую точку. Настя в этот раз была в кроссовках, топе и черных лосинах. Об этом пишет Politeka со ссылкой на профиль знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:

"Ой, Ким к вам, как к Киеву пешком", "Молодец, а муж тоже занимается так усердно?", "Ким до твоих форм очень далеко. Ужасная Ким", "Техника супер", "У Насти лучше, чем у Ким", "Ниже приседать нужно", "Хорошая такая", "Шикарная", "Умница".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Так, Настя блеснула формами в кружевном боди, расшитым камнями и дополненным черного цвета накидкой. Свой впечатляющий образ артистка дополнила блестящим макияжем, а волосы собрала в эффектный конский хвост.

Сообщалось, что Каменских показала все свои прелести в прозрачном наряде, Потап не сдержался.

На снимке настя в гипюре. Под нарядом прикрывает сочные места черное боди. Фото получилось более, чем жарким.

"Вы уже смотрите СТБ? Сегодня очень крутой эфир. Финал 10-го сезона "Х-Фактора", - написала знаменитость.

Под фото написал комментарий и Алексей Потапенко, украинский продюсер и муж Каменских. Он оставил красные сердечки. Фанаты также принялись комментировать снимок.

Напомним, Каменских посветила пятой точкой в латексном костюме

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Сообщалось, что мокрая Каменских показала пикантные кадры из зала, внимание на пятую точку



