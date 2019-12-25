Співачка Оля Полякова поділилася пікантними кадрами в соцмережі, оригінально привітавши українців з Католицьким Різдвом

Як передає Politeka.net, зірка виклала кадри в "сторіз" в Instagram, скориставшись спеціальним додатком на телефоні, що "домалювало" до її образу забавні деталі. Так, артистка з'явилася в червоному купальнику, декольте якого розбурхує фантазію. Оля спеціально вибрала вдалий ракурс для зйомки - зверху - щоб показати все, чим її щедро нагородила природа.

А додаток "домалював" їй червоно-зелену шапку ельфа з бубенчиком, а також збільшило оченята і перші два передніх зуба. Вийшло дуже оригінально, хоча, на жаль, прокоментувати кадр шанувальники Полякової не зможуть, так як в "сторіз" немає такої можливості.

"Доброго ранку! Моя нова пісня", - говорить в кадрі Оля, наспівуючи ці слова і "пританцьовуючи" головою.

Раніше ми повідомляли, Полякова розповіла про найпалкіший виступ на Новий рік, який був у її житті. Виявилося, одного разу на артистці в буквальному сенсі спалахнув костюм. За словами співачки, під час виступу її раптом почали бити і плескати дівчата з підтанцьовки - вона навіть не зрозуміла, що сталося, і стала давати їм здачу. З'ясувалося, що спрацював феєрверк, встановлений в кокошнику зірки, від чого спочатку загорівся цей головний убір, а потім і весь костюм. Оля зізналася в тому, що досі залишилися шрами. Однак, як не дивно зараз вона згадує цю історію з посмішкою.

Також ми розповідали, Полякова поділилася самим дивним Новим роком у своєму житті. Зустріла вона його в комірчині, в якій зачинилася з костюмером. Артистка так заговорилася зі співробітницею, що вони обидві не помітили, як наступив новий рік, поки до них не постукали і не повідомили, що куранти пробили 15 хвилин тому. Крім того, Полякова згадала, що якось раз зустрічала Новий рік в машині.

За словами артистки, її домочадці знають, що свято в їхньому будинку не 31-1 числа, а тоді, коли вона повернеться з виступів. За словами Олі, це може бути 2-е, або навіть 10-е січня. Сім'я її розуміє і не засуджує, підсумувала співачка.

Нагадаємо, вагітна Ольга Полякова не стрималася через статі дитини.