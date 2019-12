View this post on Instagram

Что бы женщина не говорила, можно не слушать 😂, просто смотреть, как шевелятся её губы 💋 Как я себе нравлюсь такой 😘✌️ «На каждом моя помада, но близко к сердцу не надо!» - это я когда-то спела 😎.. на всякий случай, оставлю свой номер ☝️ 508 red-ready... матовой помады-карандаша с маслом жожоба ✌️ Л'Этуаль MY MATTE)⠀ P.S. И пусть будет на каждом 😂✌