56-річна російська співачка Лоліта Мілявська поділилася кадрами, після чого прихильники почали переживати за її душевний стан

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Лоліта виклала чергове відео, на якому чепуриться до виступу. Артистка сидить у гримерці перед дзеркалом, вже з макіяжем і коронною червоною помадою на губах, а позаду неї над зачіскою "чаклує" майстер. Що каже співачка, нечутно, так як вона наклала звук - одну зі своїх пісень.

"Що б жінка не говорила, можна не слухати 😂, просто дивитися, як ворушаться її губи 💋 Як я собі подобаюся такій 😘✌️ «На кожному моя помада, але близько до серця не треба!» - це я співала 😎", - підписала ролик зірка.

Незважаючи на розкішний "марафет", користувачі мережі не на жарт переймалися з приводу "сумних очей" і втоми артистки. Треба віддати належне Лоліті, вона відгукувалася практично на кожен подібний коментар.

"Втому сильно видно" - "попрацюйте так і на вас відіб'ється😂✌️"

"Очі стали сумними, але сама стала ще прекрасніше" - "очима вже затр**али☝️, пардон за французьку☝️☝️"

"Не бачу жодного сумного погляду, бачу неймовірну зміна у бік дивного похорошения і поліпшення, поява впевненості і лиску"

"А, що так помада не рівно?" - "з бадуна✌️ таку відповідь чекав(а)✌️"

"Лоліта, вибачте, ви красива жінка, але, навіщо виставляти відео тижневої давності? Ми ж не дурні!" - "цьому відео 2 дні )! Зі зйомок )😂✌️А ось навіщо спеціально заводити аккаунт, щоб запитати хе*ню ,це питання😂✌️"

"Прям фатальна краса 💯"

"помада супер,але в цілому чогось без цього макіяжу виглядаєте молодше"

"старше виглядаєте ,ніж насправді 🌊"

"Так Лоліта ще ого го, ще можна на дискотеку з нею ходити👍👍👍🏻"

Раніше ми повідомляли, Лоліта несподівано заговорила про поцілунки. Артистка поділилася відео, в якому експерементувала з подарованими помадами, і не помітила, як ненавмисно розмазала. Коли побачила, то пожартувала, що тренується цілуватися перед Новим роком.

"Всім, хто любить цілуватися ☝️😂 - це необхідно до Нового Року! 💋😎☝️", - підписала співачка ролик.

Нагадаємо, що Лоліта забула надіти костюм і приголомшила видом на сцені: "Снігуронька вже не та"

Як повідомляла Politeka, схудла Лоліта блиснула принадами в екстра-міні: "Ого, просто бомба"

Також Politeka писала, що скандальна Лоліта зізналася Вєрці Сердючці в інтимному бажання: "Я хочу тебе..."