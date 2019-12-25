56-летняя российская певица Лолита Милявская поделилась кадрами, после чего поклонники стали переживать за ее душевное состояние

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Лолита выложила очередное видео, на котором прихорашивается к выступлени. Артистка сидит в гримерке перед зеркалом, уже с макияжем и коронной красной помадой на губах, а сзади нее над прической "колдует" мастер. Что говорит певица, неслышно, так как она наложила звук - одну из своих песен.

"Что бы женщина не говорила, можно не слушать 😂, просто смотреть, как шевелятся её губы 💋 Как я себе нравлюсь такой 😘✌️ «На каждом моя помада, но близко к сердцу не надо!» - это я когда-то спела 😎", - подписала ролик звезда.

Несмотря на роскошный "марафет", пользователи сети не на шутку распереживались по поводу "грустных глаз" и усталости артистки. Надо отдать должное Лолите, она откликалась практически на каждый подобный комментарий.

"Усталость сильно видно" - "попашите так и на вас отразится😂✌️"

"Глаза стали грустными, но сама стала ещё прекрасней" - "глазами уже затр**али☝️, пардон за французский☝️☝️"

"Не вижу никакого грустного взгляда, вижу невероятное изменение в сторону удивительного похорошения и улучшения, появление уверенности и лоска"

"А, что так помада не ровно нанесён?" - "с бадуна✌️ такой ответ ждал(а)✌️"

"Лолита, извините, вы красивая женщина, но, зачем выставлять видео недельной давности? Мы же не дураки!" - "этому видео 2 дня )! Со съёмок )😂✌️А вот зачем специально заводить аккаунт, чтобы спросить хе*ню ,это вопрос😂✌️"

"Прям роковая красота 💯"

"помада супер,но в целом чёт без этого макияжа моложе выглядите"

"Как то старше выглядите ,чем на самом деле 🌊"

"Да Лолита ещё ого го, ещё можно на дискотеку с ней ходить👍👍👍🏻"

Ранее мы сообщали, Лолита неожиданно заговорила о поцелуях. Артистка поделилась видео, в котором эксперементировала с подаренными помадами, и не заметила, как нечаянно размазала. Когда увидела, то пошутила, что тренируется целоваться перед Новым годом.

"Всем, кто любит целоваться ☝️😂 - это необходимо к Новому Году! 💋😎☝️", - подписала певица ролик.

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