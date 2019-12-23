56-летняя российская певица Лолита Милявская без макияжа, но зато со следами помады под нижней губой, взбудоражила сеть

Как передает Politeka.net, артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм новое видео, на котором снова проводида тестирование косметики (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). Лолита предстала в бело-голубой рубашке в полоску и в очках. На ее лице, не считая помады и блеска для губ, которые она проверяла, больше ни грама косметики.

"Так немедленно вспоминайте себя маленькими. Это когда мы маленькие и хочется залезть маме в косметичку и взять какую-нибудь помаду...", - говорит в кадре артистка. В конце записи она замечает размазанную помаду и шутя, глядя как бы в сторону, обращается к кому-то: "Вытирай, а то спалимся".

"Всем, кто любит целоваться ☝️😂 - это необходимо к Новому Году! 💋😎☝️", - подписала певица ролик.

Комментирующие как всегда остались в восторге от нового ролика артистки, некоторые даже тут же побежали покупать помаду. Другие с юмором отнеслись к видео.

"Если мужика резинового на тест пришлют, обязательно отпишитесь и выложите видео.😂😂" - "Вам перешлю☝️ я предпочитаю натуральных😂✌️"

"Лолиточка ты супер, харизма зашкаливает, не один мужик такую не достоин"

"Лолита!Очки тебе очень идут,не снимай!Они и молодят и красиво на тебе выглядят! "

"Блин, Вы такая крутая, лучший идол для молодёжи, Ваши треки главные на наших дружеских девчоначьих тусовках 🤘🔥❤️😍Любим❤️"

Ранее мы сообщали, Лолита напугала поклонников внешним видом, когда в очередной раз эксперементировала в с косметикой. Она предстала в слегка растрепанном виде.

"У Лолиты вроде улыбка на лице, радость и довольство сияют в её взоре, но я этого человека очень боюсь и представляю как она может легко схватить скалку и ударить ей куда заблагорассудится!!!!!", - писал один из пользователей сети.

Напомним, Лолита переживает трудный развод с бизнесменом и спортсменом Дмитрием Ивановым. Певица обвинила молодого красавчика в измене и психологическом насилии.

Напомним, что Лолита забыла надеть костюм и ошарашила видом на сцене: "Снегурочка уже не та"

Также Politeka писала, что скандальная Лолита призналась Верке Сердючке в интимном желании: "Я хочу тебя..."