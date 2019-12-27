Примадонна впевнена, що співачка буде не доречна на сімейному святі

Російська співачка Алла Пугачова виявилася проти Ольги Бузової на "Новорічному вогнику"

Примадонна звернулася до продюсера Ігоря Крутого з проханням не запрошувати інстадіву на програму. Як виявилося, Пугачова обурюється відвертій поведінці Бузової.

У зверненні народна артистка Росії повідомила, що Новий рік - це сімейне свято і на ньому не прийнято "трясти кавунами", пишуть Експрес-новини .

Проте зараз відомо, що виступи Бузової будуть показуватися в новорічні свята по різним телеканалам.

Нагадаємо, примадонна відмовилася від виступів на "голубих вогниках" і дуже помилилася.

Про це заявив член ради розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян.

За його словами, ця ситуація нагадує історію, яка сталася у 2018 році, тому Алла Пугачова, ймовірно, з'явиться у новорічному концерті.

Також депутат підкреслив, що в російському шоу-бізнесі з'явилася спадкоємиця російської примадонни Алли Пугачової - Ольга Бузова.

Резюмуючи, Вадим Манукян додав, що з точки зору пробивного характеру Алла Пугачова і співоча ведуча абсолютно однакові.

Раніше ми писали, що судові пристави оголосили полювання на Ольгу Бузову.

За інформацією російських ЗМІ, зірку шоу-бізнесу Ольгу Бузову засудили за борги по комуналці, через що судові пристави почали її розшукувати.

Повідомляється, що Ольга Бузова заборгувала за свою квартиру в Санкт-Петербурзі керуючої компанії з назвою "Космосервис".

Нагадаємо також, що Пугачова повинна з'явитися в програмі "Новорічна ніч на Першому каналі".

За чутками, примадонна російської естради виступить з такими співаками, як: Сергій Лазарєв, Діма Білан, Микола Басков, Філіп Кіркоров, які за неофіційними даними є представниками нетрадиційної орієнтації, і іншими зірками.

Однак глядачі незадоволені тим, що їх з екранів будуть вітати зазначені артисти.

Нагадаємо також - журналісти стверджують, що у грандіозній "Новорічній ночі" візьме участь і сама Пугачова.

Керівництво телеканалу тримає подробиці зйомок у повній секретності, адже поява зірки - це ексклюзив.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.