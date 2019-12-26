Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, зірка українського шоу-бізнесу, поділилася прем'єрою своєї пісні
У ролику Мішель в чорному піджаку, а під ним тільки видніється білизна. Вона виконує пісню "Не знаю" на Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою. Образ у Андраде вийшов дуже пікантним. Поряд з Мішель сидів молодий чоловік з гітарою, а навколо стільців танцівники були в чорних штанях з чорними брюками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:
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"Моя крихітка", "Твій виступ був кращим", "Це просто нереально красиво", "Знову цей зомбі-ящик. Але співаєш відмінно", "Неймовірно красива і талановита Мішель".
Раніше ми повідомляли, що спокуслива Андраде засвітила принади без білизни.
Популярна українська виконавиця Мішель Андраде здалася у відвертому вбранні без білизни.
Так, співачка позує на тлі ялинки до ялинки в сукні «в підлогу». Його особливістю є те, що верх зроблений у відкритому стилі. Як можна помітити, Андраде позує без білизни.
Однак українці не змогли висловити свою думку про відвертому вбранні кумира, оскільки кадри були опубліковані в Сторіс.
Повідомлялося, що підопічна Потапа засвітила форми в прозорій сукні.
Популярна українська виконавиця і одна з підопічних продюсера Потапа похвалилася формами «прозорому» вбранні.
«Я люблю цих дівчат», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що в тегах Андраде зазначила колишню дружину Потапа і його дочка, а також кілька своїх подруг. При цьому сама дівчина позувала в «прозорому» вбранні, який ефектно підкреслював її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
Нагадаємо, підопічна Потапа блиснула принадами в прозорому вбранні
А ще Politeka писала, що Мішель Андраде без сорому показала апетитні форми у відвертому вбранні
Також Politeka повідомляла, що підопічна Потапа похвалилася своєю гордістю на машині без білизни