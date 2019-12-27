Стала відома подальша доля популярного серіалу "Свати"

Про це пише тематичний портал 53news.

Повідомляється, що творці серіалу вирішили зробити приємний подарунок шанувальникам.

У сьомому сезоні перед глядачами з'явиться новий герой, якого раніше не було в серіалі. Їм стане "Палич" – директор сільського клубу.

Творці серіалу хочуть, щоб новий персонаж засвітився на весілля Жені Ковальової і американця Джека.

Роль героя "Палича" виконає відомий актор Михайло Трухін. Він відомий глядачам за ролями в таких серіалах, як "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Іванови-Іванови".

Також в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в сьомий сезон може повернутися персонаж Юрій Ковальов, роль якого виконував Анатолій Васильєв.

За задумом сценаристів, у новому сезоні популярного ситкому головні персонажі будуть показані в молодості. Наприклад, роль молодого Івана Будько виконає син Федора Добронравова – Віктор, а молоду Валентину зіграє відома актриса Дарина Рибак.

Раніше ми повідомляли про те, що актора Федора Добронравова запідозрили в романі з колегою по серіалу "Свати" Тетяною Кравченко. Як наголошується, актриса після двох невдалих шлюбів довгий час була самотньою і не приховувала своєї симпатії до Добронравову. Федір же був багато років щасливий зі своєю дружиною Іриною, яка подарувала йому двох синів.

Проте останнім часом Добронравов не говорить про дружину і не публікує фотографії з нею. Деякі шанувальники вирішили, що Федір вже пішов від дружини і незабаром офіційно оголосить про роман з Кравченком.

Також ми розповідали про те, що серіал "Свати" може повернутися Митяй. Російський актор ніяк не коментує своє гучне повернення в популярний ситком, а його колеги по цеху роблять вигляд, ніби Микола Добринін зі скандалом не йшов.

Як відомо, Микола Добринін повернувся на зйомки після чуток про те, що сценаристи планують "вбити" його героя. З цього можна зробити висновок, що російський актор просто боїться «померти» для публіки, оскільки це може серйозно вдарити по добробуту його родини.

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.

Також Politeka писала, що стала відома справжня причина, чому Мітяй йде з «Сватів».

А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.