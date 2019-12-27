Стала известна дальнейшая судьба популярного сериала "Сваты"

Об этом пишет тематический портал 53news.

Сообщается, что создатели ситкома решили сделать приятный подарок поклонникам.

В седьмом сезоне перед зрителями появится новый герой, которого ранее не было в сериале. Им станет "Палыч" – директор сельского клуба.

Создатели сериала хотят, чтобы новый персонаж засветился на свадьбе Жени Ковалевой и американца Джека.

Роль героя "Палыча" исполнит известный актер Михаил Трухин. Он известен зрителям по ролям в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы".

Также в СМИ появилась информация о том, что в седьмой сезон может вернуться персонаж Юрий Ковалев, роль которого исполнял Анатолий Васильев.

По задумке сценаристов, в новом сезоне популярного ситкома главные персонажи будут показаны в молодости. Например, роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова – Виктор, а молодую Валентину сыграет известная актриса Дарья Рыбак.

Ранее мы сообщали о том, что актера Федора Добронравова заподозрили в романе с коллегой по сериалу "Сваты" Татьяной Кравченко. Как отмечается, актриса после двух неудачных браков долгое время была одинокой и не скрывала своей симпатии к Добронравову. Федор же был много лет счастлив со своей женой Ириной, которая подарила ему двух сыновей.

Однако в последнее время Добронравов не говорит о супруге и не публикует фотографии с ней. Некоторые поклонники решили, что Федор уже ушел от жены и в скором времени официально объявит о романе с Кравченко.

Также мы рассказывали о том, что в сериал "Сваты" может вернуться Митяй. Российский актер никак не комментирует свое громкое возвращение в популярный ситком, а его коллеги по цеху делают вид, будто Николай Добрынин со скандалом не уходил.

Как известно, Николай Добрынин вернулся на съемки после слухов о том, что сценаристы планируют "убить" его героя. Из этого можно сделать вывод, что российский актер попросту боится «умереть» для публики, поскольку это может серьезно ударить по благополучию его семьи.

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

Также Politeka писала, что стала известна истинная причина, почему Митяй уходит из «Сватов».

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.