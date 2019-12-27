Зірка Студії «Квартал» 95 Олена Кравець показалася у червоній, ймовірно, сукні з V-подібним декольте

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Так на новому кадрі – промо святкових подарунків в цілому й рекламуючи відомий ювелірний бренд зокрема, сама Кравець сяяла не менш яскраво, аніж коштовності.

Волосся артистці підібрали, вона позувала у обтягуючому вбранні, посміхаючись і тримаючи у руках маленьку коробочку з ювелірним виробом. Багато хто з шанувальників артистки відзначає, що вона прекрасно виглядає, навіть трохи «помолодшала»:

«Новий рік - це завжди трошки магія. Магія, яку створюємо ми разом зі своїми родинами та близькими людьми. Рецепт звичайного дива хочете?;) Отже. Саме в цей день, саме в цю мить…», - пише Олена Кравець під фото.

Фани відповідають:

«Ви неймовірна»

«Дуже гарно»

«Хочу такі подарунки)))»

Нагадаємо також, Олена Кравець заговорила за пару днів до Нового року про чарівність і подарунки:

«І хоча я вже доросла дівчинка, кожен рік як в дитинстві чекаю це світле свято, але тепер разом зі своїми дітьми. День Святого Миколая ... У своїх мріях я бачу це так: рано вранці під подушкою знаходиш подарунок - обов'язково щось солоденьке, а поряд - маленька коробочка. Не поспішаючи відкриваєш її: "Тобі личить моя любов" і струм любові торкається твоїх пальців, а далі...», - зазначила артистка.

При всьому при цьому Олена Кравець показалася, ймовірно, у вечірній сукні беж або молочного кольору з горизонтальною лінією декольте, актриса посміхається на фото і позує, швидше за все, в прикрасах відомої ювелірної марки.

Шанувальники зазначили, що над Кравець час не владний і вона чудово виглядає – практично як та, описувана нею вище, дівчинка.

Нагадаємо і про те, що на сцені під час нового номеру "Жіночого кварталу" сталося непердбачене.

На сцені відома актриса творчої групи Ірина Сопонару показалася в ролі… «горбаня». Не зовсім того відомого, що з «Собору Паризької Богоматері», але майже. Артисти вирішили обіграти сценку, де некрасиву дівчину ревнує її чоловік – швидше за все – пластичних хірург. Той тримає біля себе гидулю, та ще й всіляко, нібито, її ревнує до всіх інших чоловіків.

Так, за сценарієм, один з клієнтів дякує лікареві за вдалу операцію його дружини, але, коли входить в кабінет і бачить дружину медика – здригається в жаху. Жінка настільки некрасива, що клієнт навіть боїться на неї подивитися. Але після того, як він пішов, хірург ще примудрився влаштувати своїй «горбатій» дружині скандал, мовляв, «я ж бачив, як він на тебе дивився». Жінка почала виправдовуватися, мовляв, все тому, що я дуже негарна, чоловік заперечив:

«Казала мені мама, твоя краса тебе погубить». Зал вибухнув сміхом, втім, дивіться самі:

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

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