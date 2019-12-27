Фотограф і експерт проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк у відвертому вбранні розбурхала фантазію фанатів

Як передає Politeka, Соня є активним користувачем мережі Instagram, де частенько радує передплатників новими знімками, зробленими під час фотосесій, так і в повсякденному житті.

На новому фото Плакидюк постала в доволі екстравагантному образі. На ній надіто чорне плаття з широкою спідницею і тугим корсетом, яке підкреслює пишні форми телезірки. На голові у неї дві заплетені коси, а на обличчі яскравий макіяж. Зазначимо, що дівчина тримає биту.

«А ви готові до святої Санта-Муэрте?? Сьогодні о 19:00 фантастичний фінал сезону», - підписала вона.

Раніше, зірка «топ-моделі», показала коротке відео, зроблене в цьому ж відвертому вбранні.

У комментрариях передплатники вже встигли залишити свої відгуки, зазначивши, що Соня виглядає неперевершено.

«Соня, ви фантастичні!», «З першого кроку взяла в полон ❤️», «Ось це сис*ки!😍», «Справжня українська жінка», «Ви богиня просто😍😍😍», «Скільки з*кса та естетики 😍»,- пишуть в мережі.

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Про зміни в особистому житті телеведуча і модель Вікторія Маремуха поділилася на сторінках соцмереж.

зокрема дівчина оприлюднила кільце і серію фотографій, зроблених з її коханим французом Луї.

Відомо, що обранець телеведучої бізнесмен і йому 34 роки. Пара познайомилася в Києві на вечірці спільного друга.

Судячи з зазначеної геолокаціі, заручини відбулися в центрі Парижа.

Звернемо увагу, що поспішили привітати пару такі провідні як Лілія Ребрик та Олександр Педан, фотограф Соня Плакидюк, актриса Анастасія Задорожна та учасниці проекту "Супермодель по-українськи".

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