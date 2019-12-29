Дочка скандального політика Михайла Добкіна, Алла, зробила цікаве фото в студії

Красуня постала в білому вбранні: кофті і штанях, пише Рoliteka.net. Стиль ідеально підібраний, що навіть хочеться крикнути: "Ось це фігура!". На ногах у дівчини були чорні грубі черевики. Образ завершили аксесуари і манікюр у світлих тонах.

Дівчина присіла на високий стілець і схилила голову вбік, демонструючи пишну зачіску. На Аллі - легкий макіяж, який лише підкреслив її красу.

В пості Алла розповіла про марафоні "за тверезість" та про його участь.

За годину пост зібрав понад 400 лайків та багато коментарів.

"Хоча відчувати себе краще не став)", "Брала участь 😊 не пила всі два місяці , задоволена результатом 🙏🏻 хочу продовжувати 👍", "Я не пив з 7 листопада і не курив!на новий рік накидаюсь як годиться👍", "6 місяців не п'ю😍 і не планую. Все коли дізнаюся так співчутливо на мене дивляться😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла, опублікувала нове фото з батьком. На знімку Михайло Добкін обіймає дочку, стоячи біля сходів будинку.

Алла з'явилася в чорному брючному костюмі, а Михайло - в білій сорочці та чорних брюках.

Дівчина одягла шолом і виглядала не дуже радісно, показуючи великий палець вгору.

"Спасибі @dobkinmm, за подарунок на НГ🌲Я, правда, по-іншому його собі уявляла!))", - написала автор посту.

За 10 годин публікація зібрала майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна приголомшила шанувальників, повідомивши про свою хворобу.

Дівчина поділилася у мікроблозі в Instagram знімками, на яких постала в чорному одязі і з сумним виглядом.

На одному з кадрів Алла сидить на пуфику, широко розставивши ноги. Весь її вигляд говорить про хворобливий стані: плечі опущені, одна рука безвольно повисла і вона навіть не дивиться в об'єктив.

Як виявилося, причиною пригніченого стану відомої українки стала застуда.

Раніше повідомлялося, що Алла зробила селфи, скинувши з себе верхній одяг і позуючи лише у чорній футболці з написами, а також з пишною укладкою.

Виразні очі Алли дивилися прямо в камеру, а пухкі губи, ідеальні брови і вії не можуть піти від уваги.

Нагадаємо, ледь одягнена Алла Добкіна змусила скандального тата переживати: несподіване фото

Як повідомляла Politeka, пишногруда дочка Добкіна показала свого маленького серцеїда, особисті фото: «одна особа»

Також Politeka писала, що гаряча Добкіна посвітила пишними грудьми: "Хочеться уваги...", пікантні кадри