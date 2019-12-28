Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася ранковим фото
Знаменитість на фото позує в короткій піжамі. При цьому поряд з нею її чоловік Тимур Хромаєв. Вона сперлася на його плече. Чоловік тримає чашку, а Маша чайник. Пара виглядає щасливою. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото Єфросиніна сперлася про холодильник і тримає яблуко. Пара сміється над чимось.
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"Спільні сніданки іноді цінніше вечерь", - написала Маша під знімком.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Такі красиві, щастя вам!" "Дуже гарна пара!!!", "Обожнюю суботи за сніданки з родиною)", "Маша, яка ви гарна пара", "Незвичайно красива пара", "Які щирі емоції на фотографії ".
Раніше ми повідомляли, що Маша Єфросиніна жахнула різкими змінами у зовнішності.
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна різко змінилася у зовнішності та видалася всім
Так, можна побачити, що Єфросиніну знімають з оригінальною маскою, з-за чого її обличчя змінився до невпізнання.
«Бля*а-муха. Ой, я знову матюкнулась і мене будуть проклинати знову», - сказала вона, побачивши своє обличчя.
Уточнимо, що шанувальники Єфросиніної не змогли висловитися про інцидент, оскільки кадрами ведуча поділилася в Сторіс.
Повідомлялося, що Єфросиніна вразила відвертим зізнанням про 15-річної дочки.
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як їй відпочивалося без дітей.
Нещодавно зірка телебачення Маша Єфросиніна насолодилася відпочинком в Мексиці. Про це жінка розповіла в ефірі програми «Зоряний шлях». Маша Єфросиніна відпочивала разом з коханим чоловіком і донькою у відомому Канкуні, однак молодшого сина – сім'я залишила вдома.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала свого красеня-сина, особисті кадри облетіли мережу
А ще Politeka писала, що Маша Єфросиніна осоромилася в шкіряному вбранні
Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна приголомшила зовнішнім виглядом без макіяжу