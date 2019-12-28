Актриса студії "Квартал 95", Олена Кравець розповіла, як ставиться до року, що минає
Українська зірка опублікувала нове фото в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. Олена постала у білій сітчастій футболці, поверх якої надіта майка. Завершували образ красиві сережки.
Видно, що позаду зірки ходять люди.
Кравець яскраво усміхала, чого не приховати навіть чорно-білим фото.
В пості артистка зізналася в коханні до 2019 році.
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"Дивлюся, як він іде: такий гарний, цікавий, божевільний, який поділив моє життя на «до» і «після». Мій 2019-й, I will always love you..)", - написала артитска.
За годину пост Кравець зібрав понад 11,5 тисяч лайків та багато коментарів.
"Красива 😍", "Це був незабутній рік...▪️ Дякуємо йому за всі щасливі миті, і нехай 2020-й буде ще кращим!🎄", "Які форми!", "Хто б міг подумати років 10 тому, що так буде?:)", "Красуня", "Ви, як завжди, нереально красива😍😍😍", "Ваня зі Стояновки на задньому тлі теж кудись дивиться )))", "
Кожен рік все 🔥 А Ви - красуня😍", "Згодна, цей рік всім нам дав надію", "Класно сказано🔥", "З наступаючим Новим роком!🌹🎀❄️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, зірка студії «Квартал» 95 Олена Кравець була в червоній сукні з глибоким декольте.
Так на новому кадрі – промо святкових подарунків в цілому і рекламуючи відомий ювелірний бренд зокрема, сама Кравець сяяла не менш яскраво, ніж коштовності.
Волосся артистці підібрали, вона позувала в обтягуючому вбранні, посміхаючись і тримаючи в руках маленьку коробочку з ювелірним виробом. Багато хто з шанувальників артистки відзначають, що вона чудово виглядає, навіть трохи «помолодшала».
Раніше ми писали, що напередодні прем'єри зірки "Жіночого кварталу" поділилися рідкісними фотографіями і розповіли, в яких образах були на дітячих святах, і про що мріяли в дитинстві.
Так, Олена Кравець поділилася, що у дитсадку грала казкового персонажа:
«Довгий час на дитячих ранках у саду я грала Снігуроньку, бо була білявою в групі. Але потім, коли волосся потемніло, мене «знизили» до Сніжинки!».
Нагадаємо, Кравець з "Кварталу 95" приголомшила видом в екстра-міні прямо на сцені: "Як школярка"
Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.
Також Politeka писала, що помолоділа Кравець з Кварталу 95 блиснула красою в сміливому декольте: "Це магія!"