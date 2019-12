Актриса студії "Квартал 95", Олена Кравець розповіла, як ставиться до року, що минає

Українська зірка опублікувала нове фото в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. Олена постала у білій сітчастій футболці, поверх якої надіта майка. Завершували образ красиві сережки.

Видно, що позаду зірки ходять люди.

Кравець яскраво усміхала, чого не приховати навіть чорно-білим фото.

В пості артистка зізналася в коханні до 2019 році.

"Дивлюся, як він іде: такий гарний, цікавий, божевільний, який поділив моє життя на «до» і «після». Мій 2019-й, I will always love you..)", - написала артитска.

За годину пост Кравець зібрав понад 11,5 тисяч лайків та багато коментарів.

"Красива 😍", "Це був незабутній рік...▪️ Дякуємо йому за всі щасливі миті, і нехай 2020-й буде ще кращим!🎄", "Які форми!", "Хто б міг подумати років 10 тому, що так буде?:)", "Красуня", "Ви, як завжди, нереально красива😍😍😍", "Ваня зі Стояновки на задньому тлі теж кудись дивиться )))", "

Кожен рік все 🔥 А Ви - красуня😍", "Згодна, цей рік всім нам дав надію", "Класно сказано🔥", "З наступаючим Новим роком!🌹🎀❄️", - написали користувачі мережі.

