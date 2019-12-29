У суботу, 28 грудня, відбувся суперфінал легендарного пісенного проекту «Х-фактор», на якому був визначений переможець

Так, згідно з рішенням суддів, переможцем десятого сезону конкурсу стала Еліна Іващенко.

Дівчина була в команді Ігоря Кондратюка і з кожним виходом на сцену дивували журі та глядачів проєкту. Юна співачка пройшла складний шлях не тільки на в шоу, але й в житті.

Родом переможниця Х-Фактору з Броварів. Еліну виховували тільки бабуся з дідусем. А під час навчання в школі, вона стала жертвою булінгу через зайву вагу, але не здавалася і прагнула досягти своєї мети - стати співачкою.

Дівчина неодноразово брала участь у вокальних конкурсах, а у 2016 році стала переможницею проекту "Голос. Діти-2016".

Дівчина вирішила не зупинятися на досягнутому, тому взяла участь у десятому сезоні шоу "Х-фактор" і перемогла.

Крім того, Еліна Іващенко прийме участь в Національному відборі на Євробачення-2020.

Раніше, на одному з ефірів, Настя Каменських раз вирішила розважитись зі своєю не менш відомою колегою Олею Поляковою.

На опублікованих Настею Каменських кадрах зі сторіс, артистки продемонстрували милий поцілунок прямо в губи.

Обидві зірки одягалися в латексні костюми червоного кольору сценічні та, сидячи за суддівським столиком шоу, вони вирішили на камеру "цмокнути" один одного в губи.

Нагадаємо, вагітна Ольга Полякова не стрималася через статі дитини.

Як повідомляла Politeka, Полякова приголомшила новим відео, такою її ще не бачили: "майже як Пугачова".

Також Politeka писала, що Полякову довели до сліз прямо на концерті.