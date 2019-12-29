Відбувся суперфінал десятого сезону вокального шоу «Х-фактор»

Спеціально до дня народження легендарного проекту на його сцені зібралися зірки: MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Ріапобой та Jamala.

Вони влаштували неймовірний святковий концерт, який подарував глядачам новорічний настрій.



Переможцем десятого сезону конкурсу стала Еліна Іващенко. Дівчина була в команді Ігоря Кондратюка і з кожним виходом на сцену дивували журі та глядачів проекту.

Після того, як країна дізналася нового переможця «Х-фактор» Ігор Кондратюк не зміг стримати радісних емоцій.







Настя Каменських приголомшила різкою зміною іміджу: заради фіналу Х-Фактора на руках виконавиці можна помітити «татуювання», а на голові довге чорне каре. При цьому доповнював образ співачки елегантний наряд і кільце.

А ось її зоряна колега Оля Полякова вибрала не менш зухвалий образ - вбралася "Королева ночі" в "золотий наряд", який просто зачарував передплатників співачки. В коментарях вони захопилися таким видом Полякової та засипали її схвальними словами.

Неперевершена Тіна Кароль під час ефіру виконала попурі та приміряла різні образи, які не залишилися без захоплення українців.

А ось останній, але не менш важливий, з тренерів Андрій Данилко відзначився заяву про майбутнього переможця і, швидше за все, не прогадав.

"Мені здається, я знаю, хто виграє, несподівано сказав Андрій Данилко під час фіналу. У мене хороша інтуїція. Це буде гарне свято. Хочу, щоб всі кайфонулі!"

Крім того, на сцені "Х-фактора" з'явилася і Вєрка Сердючка, яка виконала новий хіт Make it rain champagne. Неймовірний перформанс просто підірвав зал.



Нагадаємо, вагітна Ольга Полякова не стрималася через стать дитини.

Як повідомляла Politeka, Полякова приголомшила новим відео, такою її ще не бачили: "майже як Пугачова".

Також Politeka писала, що Полякову довели до сліз прямо на концерті.



