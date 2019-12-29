Відома українська актриса Марта Адамчук, учасниця проекту "Квартал 95", показала новий образ у блискучій сукні

В цей раз актриса вибрала блискуче довге плаття для образу. Відзначимо, що в ньому дуже пристойне декольте. Марта сіла на спинку крісла, поруч лежить телефон, а сама Адамчук посміхається. На фоні можна помітити інших людей. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мої прекрасні 45 тисяч. Спасибі вам", - написала знаменитість під фото, подякувавши таким чином фанатів, яких вже зібралося 45 тисяч.

Раніше ми повідомляли, що актриса студії "Квартал 95" Марта Адамчук нагадала передплатникам Instagram про важливу подію.

Зірка опублікувала фото в спокусливому образі. Березня постала в красивому, відвертій сукні, яка підкреслила її вигини. Дівчина трохи отогнулась, щоб продемонструвати стегно. Плаття на тонких бретелях ідеально підійшло зірці.

Образ завершували манікюр, красива зачіска і ледь помітні сережки. Березня виглядала чудово, і, незважаючи на те, що фото опубліковано в чорно-білих тонах, помітна її яскрава зовнішність.

В пості Адамчук нагадала про прем'єрі нового випуску "Жіночого Кварталу", який відбудеться ввечері і запросила всіх до перегляду.

Повідомлялося, що Артистка "Кварталу 95" захопила мережа, представивши фото в стильному образі, яке опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Зірка студії «Квартал 95» вразила новими образами, показаними на сторінці в Instagram, відзначаючи участь в «Жіночому кварталі».

цього разу Марта Адамчук захопила чуттєвим і ніжним фото. Зірка постала перед шанувальниками з яскравим макіяжем та прикрасами. При цьому артистка позувала в тонкому сукню білого кольору з оголеними плечима. Масивні камені в прикрасах надали витонченості Березні.

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