Стало відомо, чому примадонна Алла Пугачова не прийшла попрощатися зі своєю давньою подругою Галиною Волчек

Як передає Politeka.net, про це інформує Telegram-канал "НеМалахов".

За інформацією журналістів, Алла Пугачова сильно захворіла на тлі новин про смерть її близької подруги Галини Волчек.

Також відомо, що раптову смерть народної артистки Галини Волчек важко переносять і діти примадонни, для яких вона стала справжньою бабусею.

"Алла Пугачова розчавлена смертю Галини Волчек. Примадонна сильно захворіла і не змогла прийти на похорон кращої подруги. Двійнята співачки плачуть який день. Вони назвали худрука "Современника" бабусею Галею. Замок Максима Галкіна в Грязі занурився в траур", - сказано в повідомленні.

Чоловік примадонни Максим Галкін відкрив таємницю на похоронах Галини Волчек і розповів, чому його дружина не прийшла попрощатися з подругою.

За його словами, у неї різко погіршився стан здоров'я і Алла Пугачова залишилася вдома.

"У неї сильно піднявся тиск. Вона не може фізично знаходитися тут", - додав чоловік примадонни.

Раніше ми розповідали про те, що народну артистку СРСР Галину Волчек госпіталізували увечері 23 грудня в Москві. Коли приїхала швидка, вона була вже без свідомості. Після госпіталізації артистку ввели в медикаментозну кому.

Галина Волчек перестала дихати самостійно через ускладнення в результаті двосторонньої пневмонії. Її підключили до апарату штучної вентиляції легенів, но26 грудня 86-річна актриса померла.

Галину Волчек поховали в Москві на Новодівичому кладовищі. Її могила – поруч з Марком Захаровим, який був її близьким колегою і другом.

Як відомо, Галина Волчек тривалий час не могла позбутися від залежності. Актриса до останніх днів курила і могла за півгодини викурити до чотирьох сигарет.

Волчек розповідала, що до цього її привчила Примадонна:

"Пугачова мене на мундштуки підсадила. Просто мундштучки, які щось шкідливе забирають. Я її люблю і їй вірю, вона дала мені трошки, а потім я почала сама купувати".

Нагадаємо, померла зірка радянського кіно Галина Волчек: колеги повідомили саму страшну новину.

Як повідомляла Politeka, Волчек перед смертю розкрила правду про дітей Пугачової: спливла листування, про яку ніхто не знав.

Також Politeka писала, що смерть Галини Волчек перервала спектакль, артисти плачуть за лаштунками.