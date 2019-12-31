Відома співачка і колишня учасниця групи ВІА Гра Тетяна Котова вирішила похвалитися ідеальними формами у відвертій білизні

Як повідомляє Politeka, знімками вона поділилася в Instagram.

Так, опублікованому знімку співачка демонструє пишні форми в спортивному вбранні, який ефектно підкреслює її форми.

На іншому знімку Котова демонструє елегантні форми все в тому ж вбранні під час тренування.

Проте українці не змогли висловити свої форми про вбранні кумира, оскільки знімками співачка поділилася в Stories.

До цього співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала свої форми в короткому топі

Котова в цей раз позує на знімку в короткому чорному топі. Доповнили образ рукави-ліхтарики чорного кольору. Співачка розпустила волосся і для обсягу взяла їх рукою. Другу руку знаменитість поклала на талію. Поза вийшла досить спокусливою.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Сонечко, з наступаючим тебе будь такою ж відкритою і добродушною", "Молодчина, Танюша, мої щирі привітання", "Вітаю З Наступаючим Новим роком Тетяна !)", "Ох, круто! Красуня!", "Тетяна класно виглядаєш", "Безумовна красуня", "Яка ж ти шикарна, позитивна, ефектна, фото просто бомба", "Одна твоя творчість зводить мене торба".

Повідомлялося, що ефектна блондинка - екс-солістка "ВІА Гра" Тетяна Котова - потішила публіку живенькими танцями на камеру з елементами роздягання.

На новому опублікованому відео співачка позує у безлічі святкових і, місцями, відвертих вбраннях.

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