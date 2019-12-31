Відома співачка і колишня учасниця групи ВІА Гра Тетяна Котова вирішила похвалитися ідеальними формами у відвертій білизні
Як повідомляє Politeka, знімками вона поділилася в Instagram.
Так, опублікованому знімку співачка демонструє пишні форми в спортивному вбранні, який ефектно підкреслює її форми.
На іншому знімку Котова демонструє елегантні форми все в тому ж вбранні під час тренування.
Проте українці не змогли висловити свої форми про вбранні кумира, оскільки знімками співачка поділилася в Stories.
Каменських безсоромно побешкетувала із Данилком прямо на сцені: "Давно його таким не бачили"
MARUV зняла латекс і влаштувала брудні танці з дівчатами, найгарячіші кадри: «Жесть!»
Безсоромна Волочкова роздяглася в танцювальному залі, оцінили не всі: "Яка величезна, кістлява..."
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
До цього співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала свої форми в короткому топі
Котова в цей раз позує на знімку в короткому чорному топі. Доповнили образ рукави-ліхтарики чорного кольору. Співачка розпустила волосся і для обсягу взяла їх рукою. Другу руку знаменитість поклала на талію. Поза вийшла досить спокусливою.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Сонечко, з наступаючим тебе будь такою ж відкритою і добродушною", "Молодчина, Танюша, мої щирі привітання", "Вітаю З Наступаючим Новим роком Тетяна !)", "Ох, круто! Красуня!", "Тетяна класно виглядаєш", "Безумовна красуня", "Яка ж ти шикарна, позитивна, ефектна, фото просто бомба", "Одна твоя творчість зводить мене торба".
Повідомлялося, що ефектна блондинка - екс-солістка "ВІА Гра" Тетяна Котова - потішила публіку живенькими танцями на камеру з елементами роздягання.
На новому опублікованому відео співачка позує у безлічі святкових і, місцями, відвертих вбраннях.
Нагадаємо, спекотна екс-ВІА Гра показала всі свої іпостасі
А ще Politeka писала, що спокуслива екс-ВІА ГРА підняла спідницю і засвітила найапетитніші місця
Також Politeka повідомляла, що спокуслива екс-ВІА Гра показала досконале тіло в нижній білизні