Українська співачка Настя Каменських без тіні збентеження хвалиться в мережі розкішними формами

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram близько опівночі 1 січня знімком, на якому постала в неперевершенному вбранні. Так, на співачці блуза білого кольору з декольте, від якого просто неможливо відвести погляд, і довга спідниця бронзового відтінку, що вигідно підкреслює талію і стегна артистки. Спокусливий образ завершили яскравий макіяж, ідеальна укладка і великі сережки.

Каменських привітала фанатів з Новим роком та побажала йти до своєї мети, незважаючи ні на що.

"Happy New Year!🎄Вітаю всіх з Новим Роком! 🥳 #2019 був дуже насиченим, крутим і справді незабутнім! Я бажаю вам мріяти! Пам'ятайте, що мрії збуваються, якщо бути наполегливим і наполегливо йти до поставленої мети. Вірте в себе і ніколи не зупиняйтеся😊 Будьте щасливі і ніколи не бійтеся труднощів! ☝🏻 Нехай у новому #2020 році реалізуються всі ваші плани! Нехай в житті буде величезна кількість любові, теплоти й добра. Нехай всі зміни будуть на краще і служать вам лише натхненням. Попереду ще більше досягнень, добра і любові! 😉 А тепер розкажіть, ви вже написали ваші #NewYear #resolutions? Один з моїх: я буду продовжувати кайфувати від життя кожну хвилину і загадую, щоб кожен з вас був щасливий❤️😍 Напишіть в коментарях один з ваших #NYresolutions, збережіть цей пост і в наступний Новий рік, перевіримо їх виконання🥰 Я вірю, що збудеться все її, що ви напишете!💋🎄#happynewyear #feliznavidad #сновымгодом", - підписала фото артистка.

Коментуючі за кілька годин встигли лайкнути пост майже 100 000 разів Шанувальники захопилися фантастичним образом Каменських, вітаючи її у відповідь.

"Королева❤️"

"Яка ти красива!"

"Як завжди ви шикарні"

Раніше ми повідомляли, Настя здивувала в "сторіз" кадрами, зробленими в ліжку. Красуня постала в сорочці леопардового забарвлення. Незважаючи на те, що вона була без макіяжу, кадр вийшов вельми пікантним.

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді проведе Новий рік

А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців