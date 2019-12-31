Известная украинская певица Настя Каменских поделилась предновогодним постельным снимком

Как сообщает Politeka, фотографию девушка опубликовала в Instagram.

Так, Каменских позирует в постели в одном леопардовом наряде, демонстрируя аппетитные формы. Как можно заметить, певица предстала перед поклонниками без макияжа, однако они не смогли высказать слова восхищения, поскольку снимок их кумир разместил в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

Звезда решила показать себя в необычном виде. Так, Каменских решила кардинально изменить имидж ради финала Х-фактора.

На руках исполнительницы можно заметить «татуировки», а волосы уложенные в стильную прическу с ровными волосами. При этом дополнял образ певицы элегантный наряд из латекса и кольцо. В эфире самого «Х-фактора» Каменских пошутила, что «татуировки» ей всю ночь помогала рисовать Оля Полякова.

«E spectacular como siempre reina ✨✨🔥🔥», «Татухи классные», «Настя💖Любви Здоровья И Счастья Вам🎉🎉🎉😘👼🏼👼🏼👼🏼❤💚💖🎄🎁🎁🎁🎊🎊🎊», «Магические свечи🔥», «Настя ты задрала хватит тебя уже много.», «Красотка ты Настенька!!😘», «Какая же крутая😍😍😍😍», «Красуня😍❤️», «Красотка», – пишут пользователи.

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