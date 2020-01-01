Украинская певица Настя Каменских без тени смущения хвастается в сети роскошными формами

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм около полуночи 1 января снимком, на котором предстала в сногсшибательном наряде. Так, на певице блуза белого цвета с изумительным декольте, от которого просто невозможно отвести взгляд, и длинная юбка бронзового оттенка, выгодно подчеркивающая талию и бедра артистки. Соблазнительный образ завершили яркий макияж, идеальная укладка и крупные серьги.

Каменских поздравила фанатов с Новым годом и пожелала идти к своей цели, несмотря ни на что.

"Happy New Year!🎄Поздравляю всех с Новым Годом! 🥳 #2019 был очень насыщенным, крутым и поистине незабываемым! Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь😊 Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей! ☝🏻 Пусть в новом #2020 году реализуются все ваши планы! Пусть в жизни будет огромное количество любви, теплоты и добра. Пусть все перемены будут к лучшему и служат вам лишь вдохновением. Впереди еще больше достижений, добра и любви! 😉 А теперь расскажите, вы уже написали ваши #NewYear #resolutions? Один из моих: я буду продолжать кайфовать от жизни каждую минуту и загадываю, чтобы каждый из вас был счастлив❤️😍 Напишите в комментариях один из ваших #NYresolutions, сохраните этот пост и в следующий Новый год, проверим их исполнение🥰 Я верю, что сбудется всёёё, что вы напишете!💋🎄#happynewyear #feliznavidad #сновымгодом", - подписала фото артистка.

Комментирующие за несколько часов успели лайкнуть пост почти 100 000 раз. Поклонники восхитились фантастическим образом Каменских, поздравляя ее в ответ.

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Ранее мы сообщали, Настя удивила в "сториз" кадрами, сделанными в постели. Красавица предстала в рубашке леопардовой расцветки. Несмотря на то, что она была без макияжа, кадр получился весьма пикантным.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле проведет Новый год

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев