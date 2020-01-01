На офіційній Instagram-сторінці актриси Анастасії Заворотнюк напередодні Нового року з'явилося нове повідомлення

У публікації йдеться, що артистка передає привіт і усім шанувальникам бажає добробуту, пише Рoliteka.net.

Також в пості від імені Заворотнюк бажають добра, ЗДОРОВ'Я і благополуччя!".

"Настя... дякує за підтримку, за ваші молитви і те душевне тепло, яке ви даруєте. Всього найкращого вам і вашим близьким! Велике спасибі всім! ❤️", - йдеться в пості.

При цьому на прикріпленому фото Анастасія позує з чоловіком і маленькою донькою.

За 13 годин пост зірки зібрав понад 50,5 тисяч лайків та багато коментарів.

"Здоров'я❤️", "будь Ласка, одужуйте", "Здоров'я Вам і Вашій родині", "Настю дорога з Новим роком! Здоров'я!!! Пишаюся знайомством", "Здоров'я,здоров'я,здоров'я Вам і Вашим близьким,Настю!🎄", "Всього Вам найкращого !!!!! Якнайшвидшого одужання і всіх благ !!!🙏🙏🙏", "Здоров'я і віри в краще!!! 🙏🙏🙏", "🙏🙏🙌🙌🙌🙌молимося про здоров'я! Видужуй, Настя! Любимо, чекаємо у новому році!🤗", "Настяяяяяя!!!!ОДУЖУЙ!!!!!!", "ЗДОРОВ'Я❤️", "Здоров'я Анастасії ! головне,а інше є і буде)))", "Настя одужуйте! Ми вас любимо!", "🙏так хочеться її обійняти! Здоров'я❤️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Заворотнюк пережила нещасну любов, яку досі не може забути.

За словами журналіста Олега Перанова, близько одинадцяти років тому під час свят актриса зізналася у розмові з ним. Вона розповіла про свої амурні переживання, зазначивши, що була дуже нещасною.

Це сталося років у п'ять-шість під час вистави "Ромео і Джульєтта", де грала мати майбутньої зірки.

Актриса зізналася, що відразу закохалася в партнера матері по сцені.

Нагадаємо також, що рідні актриси Анастасії Заворотнюк, яка в даний час продовжує боротися з раком, здивували емоційним зверненням.

Сім'я накинулася на журналіста, який назвав страшну недугу - вигадкою. Близькі актриси назвали журналіста "нешанованим писакою".

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що молода дочка хвора на рак Заворотнюк показала несподіване фото зіркової матері.