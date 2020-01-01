На официальной Инстаграм-странице актрисы Анастасии Заворотнюк накануне Нового года появилось новое сообщение

В публикации говорится, что артистка передает всем поклонникам привет и желает благополучия, пишет Рoliteka.net.

Также в посте от имени Заворотнюк желают "добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия!".

"Настя... благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️", - говорится в посте.

При этом на прикрепленном фото Анастасия позирует с мужем и маленькой дочкой.

За 13 часов пост звезды собрал более 50,5 тысяч лайков и много комментариев.

"Здоровья❤️", "Пожалуйста, Выздоравливайте", "Здоровья Вам и Вашей семье", "Настя дорогая с Новым годом! Здоровья!!! Горжусь знакомством", "Здоровья,здоровья,здоровья Вам и Вашим близким,Настя!🎄", "Всего Вам самого наилучшего !!!!! Скорейшего выздоравления и всех благ !!!🙏🙏🙏", "Здоровья и веры в лучшее!!! 🙏🙏🙏", "🙏🙏🙌🙌🙌🙌молимся о здоровье! Поправляйся, Настя! Любим, ждем в новом году!🤗", "Настяяяяяя!!!!ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!!!!", "ЗДОРОВЬЯ❤️", "Здоровья Анастасие !самое главное,а остальное есть и будет)))", "Настя выздоравливайте! Мы вас любим!", "🙏так хочется ее обнять! Здоровья❤️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Заворотнюк пережила несчастную любовь, которую до сих пор не может забыть.

По словам журналиста Олега Перанова, около одинадцати лет назад во время праздников актриса разоткровенничалась в разговоре с ним. Она рассказала о своих амурных переживаниях, отметив, что была очень несчастной.

Это случилось лет в пять-шесть во время спектакля "Ромео и Джульетта", где играла мать будущей звезды.

Актриса призналась, что сразу влюбилась в партнера матери по сцене.

Напомним также, что родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время продолжает бороться с раком, удивили эмоциональным обращением.

Семья накинулась на журналиста, который назвал страшный недуг - выдумкой. Близкие актрисы назвали журналиста "неуважаемым писакой".

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.