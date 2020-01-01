18-річна старша донька співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, умилила мережу зворушливим селфі зі своїм хлопцем

Як передає Politeka.net, красуня поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина постала у вбранні з відкритими плечима. Позаду неї стоїть її бойфренд Метт Кеннон. Молоді люди посміхаються і, очевидно, чудово зустріли новий 2020-й рік.

Соня підписала фото: "найщасливіший Новий рік".

Коментуючі відзначили, що парочка дуже схожа один на одного:

"Ви так схожі😁😁😁"

"Гарні дуже😍"

Зазначимо, обранець Соні, судячи з його соцмереж, професійно займається електронною музикою.

Дочка Брежнєвої в минулому році закінчила старшу школу в США і продовжила навчання в престижному коледжі. Дівчина веде самостійне життя, мама "не труситься" над нею, на відміну від багатьох батьків. Раз в декілька місяців Віра намагається бачитися з Сонею.

Раніше ми повідомляли, шанувальники помітили, що донька перейняла красу матері. Та й талантів Соні не займати – вона займається модельною діяльністю, освоїла ази акторської майстерності, а також співає.

Нещодавно дівчина поділилася кадрами, зробленими в зимовому лісі. На доньці Брежнєвої світлі джинси і светр оверсайз з незвичайним візерунком, а також бежеві кросівки.

«Як давно не було фото 🌟 Клас. Дуже красиво», «замерзнуть ноги, шкарпетки одягни», «Маленьке снігове янголятко💕», «Мені теж так сподобалося! Сонечка така мила, і фотографії такі природні , дуже життєво!», – відзначили в мережі.

Крім того, ми писали, Соня без тіні збентеження похвалилася пружними формами, показавши себе в купальнику. Блискучий чорний бікіні, мокре волосся і закриті очі, ніби від задоволення, - кадр вийшов вельми пікантний.

Шанувальники дівчини не стали стримувати себе від компліментів:

«Яко мама👏, Яка…🔥, Така жінка красива 😇☺️, Вау вау красуня😘😘😘☺️, Красива і струнка як мама😊👍💗», — писали захоплені коментатори.

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