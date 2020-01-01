"І розтяжка не пропала і повна відсутність смаку теж, на жаль"

Російська балерина Анастасія Волочкова "привезла шпагат" з собою на відпочинок в теплі країни

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео, на якому постала в рожевому бікіні (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця). Волочкова спочатку сиділа на бортику на білій яхті, а потім вирішила перевірити, чи не пропала розтяжка через новорічне застілля, й тут же розтягнулась у шпагат.

"Починаю новий рік на яхті... Дуже гарно тут... Розтяжка не пропала", - говорить в кадрі Анастасія.

"Новий рік починається чудово!🙏🌲🌴🌺", - а так вона підписала відео.

Незважаючи на чудову природу навколо і білосніжні яхти, балерина знову все зіпсувала своїм шпагатом. Коментуючі накинулися на неї, заклював через "дешеві понти".

"у цьому відео все! і труси, і шпагат, і розчепірені пальці, і ку-ку, і навіть зубами "цок"! стрічку можна гортати 😁"

"Дорога яхта і дешева Настя зі своїми понтами знову🤦‍♀️"

"Біда..."

"Настя, навіщо ви так труси закатали!?😂"

"Жахливі купальники!!!! 😂"

"При тому, що моє ставлення до Анастасії завжди було нейтральне, не холодно, не жарко в загальному, але вже навіть мене підкидає при вигляді шпагату та від чергового відео в стилі "до речі, а я вже говорила, що я в Таїланді, це я і Тайланд, Тайланд це, я тут відпочиваю, я відпочиваю в Тайланді, не пригадаю казала я, що я в Таїланді" і все в такому дусі. Теж саме про Майбах, білі троянди і аншлаг🤦"

"Скоро замість міні-трусини будемо спостерігати просто кольорову пробку))) З Новим роком,Настя!"

"І розтяжка не пропала і повна відсутність смаку теж,на жаль🤔"

"Хоча б заради реклами, змінила б стиль купальників - дивитися страшно вже на ці дешеві, нудні і не солідні, ніфіга не жіночні (хоча вона себе і позиціонує як супер жіночна), що спотворюють фігуру і зовнішній вигляд типу купальники"

Раніше ми повідомляли, Волочкова епатувала публіку, виклавши знімок, де вона в бікіні на пляжі. Артистка розляглася на піску в позі "тюленя". Повз такого "смачного" кадру користувачі мережі ну ніяк не могли пройти:

«Господи, знову ж***. Як не зайдеш – вічно принади Волочкової в инстаграмме... балерина хренова. Ви уявляєте, щоб Майя Плісецька показала ж***?», «Жилава бабеха», «Ж*** плоска, хоч би не позорилась або в спортзал сходила».

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

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