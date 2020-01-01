"И растяжка не пропала и полное отсутствие вкуса тоже, к сожалению"

Российская балерина Анастасия Волочкова "привезла шпагат" с собой на отдых в теплые страны

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, на котором предстала в розовом бикини (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). Волочкова сначала сидела на бортике на белой яхте, а затем решила проверить, не испротилась ли растяжка из-за новогоднего застолья, тут же растянувшись в шпагат.

"Начинаю новый год на яхте... Очень красиво здесь... Растяжка не пропала", - говорит в кадре Анастасия.

"Новый год начинается прекрасно!🙏🌲🌴🌺", - а так она подписала видео.

Несмотря на замечательную природу вокруг и белоснежные яхты, балерина снова все испортила своим шпагатом. Комментирующие накинулись на нее, заклевав из-за "дешевых понтов".

"в этом видео всё! и трусы, и шпагат, и растопыренные пальцы, и ку-ку, и даже зубами "цок"! ленту можно дальше не листать 😁"

"Дорогая яхта и дешевая Настя со своими понтами опять🤦‍♀️"

"Беда..."

"Настя, зачем вы так трусы закатали!?😂"

"Ужасные купальники!!!! 😂"

"При том, что моё отношение к Анастасии всегда было нейтральное, не холодно, не жарко в общем то, но уже даже меня подкидывает при виде шпагата и от очередного видео в стиле "кстати, а я уже говорила, что я в Тайланде, это я и Тайланд, Тайланд это, я тут отдыхаю, я отдыхаю в Тайланде, не припомню говорила ли я, что я в Тайланде" и всё в таком духе. Тоже самое про Майбах, белые розы и аншлаг🤦"

"Скоро вместо мини-трусини будем наблюдать просто цветную пробку))) С Новым годом,Настя!"

"И растяжка не пропала и полное отсутствие вкуса тоже,к сожалению🤔"

"Хотя бы ради рекламы, сменила бы стиль купальников - смотреть стремно уже на эти дешёвые, скучные и не солидные, нифига не женственные (хотя она себя и позиционирует как супер женственная), уродующие фигуру и внешний вид типа купальники"

Ранее мы сообщали, Волочкова эпатировала публику, выложив снимок, где она в бикини на пляже. Артистка разлеглась на песке в позе "тюленя". Мимо такого "смачного" кадра пользователи сети ну никак не могли пройти:

«Господи, опять ж***. Как ни зайдёшь – вечно прелести Волочковой в инстаграмме... балерина хренова. Вы представляете, чтобы Майя Плисецкая показала ж***?», «Жилистая бабеха», «Ж*** плоская, хоть бы не позорилась или в спортзал сходила».

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

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