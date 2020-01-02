Російська балерина Анастасія Волочкова зараз знаходиться в Таїланді і продовжує ділитися у своєму Instagram фото з відпочинку

Зірка кілька годин тому опублікувала знімок в купальнику з трикутниками на інтимних місцях, пише Рoliteka.net. Можна помітити, що частина грудей выглянуа з-під купальника.

Волочкова закрутила хустинку на талії, а на ноги взула капці з пишними квітами. Волосся Анастасія прибрала у хвостик. Волочкова посміхнулася, роблячи селфи на новий "Айфон".

В пості балерина розповіла про свій відпочинок. За її словами, вона знаходиться в красивій віллі. Як зазначила зірка, таке дороге житло можна купити за 350-380 тисяч доларів.

"Йду на пляж. Приготувала сніданок нашим😂🥬🥬🥬🥒🥒🥒🥚🥚🍑 Все, що можу😂 А у вас як новорічний ранок починається?🤷‍♀️🐣 🌴🌲", - поділилася артистка.

За сім годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"Красотулька, молодець!, тьху на всіх хто проти, заааааааздрість", "👍. Красуня", "Настя-кипарис!!! ❤️", "З новим роком 👍 👍 👍 Настя 🎉🎉🎉", "Спальневі🤦‍♀️", "Настя ви що не бачити не можете!!! Як жахливо ви виглядаєте", "Ця Настя вже стала анарексичкою.... ну п**ец..., дивитися вже страшно і неприємно...", "Настюша, в костюмі сгегуроньки було краще... Навіщо такі фото?", "Пішли купатися", "Як завжди гола, було б що показувати", "Цікаво ,вона точно була твереза коли писала цю маячню? ???? І як людина ,яка не може вибудувати жодного грамотного речення, змогла написати книгу???...", "Красуня! В купальнику, відібраному у дівчинки - підлітка, млинці ліф не поміщаються", "За віллу заплатила... а на халат домашній грошей не вистачило.....😀😀😀 ЖАХ😀😀😀 ГОЛА ВЖЕ НАБРИДЛА😀😀😀😀😀", "З Новим Роком Настуся 💕❤️🎉🍾💕🎊🎄", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, зазвичай Волочкова відпочиває на Мальдівах, але в цей раз вирішила змінити своїй традиції і спробувати інші курорти. При цьому в задоволенні публікувати відверті фото в мікроскопічних бікіні вона не змогла відмовити собі.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

А ще Politeka писала, що розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе

Також Politeka повідомляла, що скандальна Волочкова шокувала зовнішністю у ванній