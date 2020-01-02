Российская балерина Анастасия Волочкова сейчас находится в Таиланде и продолжает делиться в своем Инстаграм фото с отдыха

Звезда несколько часов назад опубликовала снимок в купальнике с треугольниками на интимных местах, пишет Рoliteka.net. Можно заметить, что часть груди выглянуа из-под купальника.

Волочкова завязала платочек на талии, а на ноги обула шлепки с пышными цветами. Волосы Анастасия убрала в хвостик. Волочкова улыбнулась, делая селфи на новый "Айфон".

В посте балерина рассказала о своем отдыхе. По ее словам, она находится в красивейшей вилле. Как отметила звезда, такое дорогое жилье можно только купить за 350-380 тысяч долларов.

"Иду на пляж. Приготовила завтрак нашим😂🥬🥬🥬🥒🥒🥒🥚🥚🍑 Все, что могу😂 А у вас как утро новогоднее начинается?🤷‍♀️🐣 🌴🌲", - поделилась артистка.

За семь часов пост собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Красотулька, молодец!, тьфу на всех кто против, зааааааависть", "👍. Красотка", "Настя-кипарис!!! ❤️", "С новым годом 👍 👍 👍 Настя 🎉🎉🎉", "Спальневые🤦‍♀️", "Настя вы что не видеть не можете!!! Как ужасно вы выглядите", "Эта Настя уже стала анарексичкой.... ну п**ец..., смотреть уже страшно и неприятно...", "Настюша, в костюме сгегурочки было лучше... Зачем такие фото?", "Купаться пошли", "Как всегда голая, было бы что показывать", "Интересно ,она точно трезвая была когда писала этот бред? ???? И как человек ,который не может выстроить ни одного грамотного предложения, смог написать книгу???...", "Красотка! В купальнике, отнятом у девочки- подростка, блины в лиф не помещаются", "За виллу заплатила... а на халат домашний денег не хватило.....😀😀😀 УЖАС😀😀😀 ГОЛАЯ УЖЕ НАДОЕЛА😀😀😀😀😀", "С Новым Годом Настенька 💕❤️🎉🍾💕🎊🎄", - написали пользователи сети.

Напомним, обычно Волочкова отдыхает на Мальдивах, но в этот раз решила изменить своей традиции и попробовать другие курорты. При этот в удовольствии публиковать откровенные фото в микроскопических бикини она отказать себе не смогла.

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