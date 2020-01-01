Українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська зустріла Новий рік зі своїм батьком, якого не бачила 10 років

Як пише Рoliteka.net, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

Так, на цей раз Слава поділилася дуже важливим моментом у її житті. За словами знаменитості, 2019 рік, який пішов допоміг збутися її дитячої мрії. Також вона показала святкове фото в колі сім'ї.

"Я з дитинства мріяла про те, щоб батьки спілкувалися, щоб ділити їм, крім радості власних дітей, було нічого! Щоб вони знайшли в собі сили і мудрість дякувати один одного за своє продовження. Я навіть уявити не могла, що таке коли-небудь відбудеться . Немає простих відповідей у любові, але є сім'я і це найважливіше в житті кожної нормальної людини. Сьогодні вперше ми святкували за одним столом всі разом. Тато з дружиною, мама, я, діти. І для мене це була мрія, яку я давно списала з реалізації, оформила в лист очікування. Але неможливе можливо. Ви навіть уявити не можете, що для мене значив цей день", - написала артистка.

А шанувальники не втрималися і почали коментувати нову публікацію зірки.

«Як же це важливо! Як же це круто❤️», «З наступаючим новим роком! Нехай ваші мрії збуваються і далі. На фото дійсно щаслива сім'я в трьох поколіннях!!!❤️», «Славочка❤️Яке ж щастя,бачити такі душевні і важливі моменти життя🤗Дуже рада за Вас🥰Це найкращий подарунок💕З Наступаючим Вас і ваших близьких😍🎄🎉💫», - пишуть в мережі.

Раніше Слава показала пікантний кадр в соцмережі, який відразу ж кинулися обговорювати її фоловерів. На знімку співачка позує у білій маєчці, а з плеча скинула чорний піджак. Багато також звернули увагу на те, що Камінська змінила зачіску – вона то підстриглася, то так незвично уклала волосся.

Однак далеко не зачіска артистки привертала увагу до себе. У новому посту Слава заговорила про можливу зміну прізвища. Як відомо, кілька місяців тому Камінська розлучилася з другим чоловіком, чимало здивувавши тим самим користувачів. Сам Едгар і співачка відмовчувалися і не коментували причину розставання, однак кілька днів тому кожен з них назвав свої причини розпаду шлюбу.

Нагадаємо, чоловік Слави Камінської «спотворив» пацієнтку, складно повірити в таке перевтілення.

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська кардинально змінила імідж.

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