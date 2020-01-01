26-річна Алла Добкіна, дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, розбурхала пікантними знімками

Як передає Politeka.net, красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Вона з'явилася в чорній коротенькій сукні з незвичними лямками, розпущеним, злегка розпатланим, волоссям, яскравим макіяжем і... босоніж. Алла сидить на столі, витягнувши вперед стрункі ніжки. На одному зі знімків вона вигнулась у спокусливій позі, закинувши голову назад.

Дівчина привітала шанувальників з новим 2020-м роком.

Коментуючі не втрималися, щоб не похвалити Аллу.

"Богиня 🔥"

"Які ноги 🔥🔥🔥🔥"

"Нереальна 😍"

"Михайло Маркович знає толк в красивих дочках"

Раніше ми повідомляли, Добкіна виклала у соцмережі фото, де вона в топі коричневого кольору, виставивши напоказ красу, якою її щедро нагородила природа. Дівчина прикрилася білим пальто, але все одно очевидно, що вона без штанів, так як видно стегно.

«2019 був хороший. А 2020 буде ще світліше і краще! Впевнена», - йдеться у підписі до фото.

Також ми розповідали, Алла зізналася, що захворіла напередодні Нового року, і тому провиною її безпечність. Коли потепліло, дівчина змінила гардероб на більш легкий, і забула, що все-таки не літо.

"Привіт🖤 Я застудилася. Трималася всю осінь..але організм здався🤷🏼‍♀️ навіть не так..просто я подумала що нормально ходити в одній кофті в +10..мабуть дарма)))але нічого..завтра буде вже краще 👌🏼", - повідомила вона в Instagram, поділившись декількома знімками.

Алла з'явилася в чорному одязі і з сумним виглядом. На одному з кадрів вона сидить на пуфику, широко розставивши ноги. Весь її вигляд говорить про хворобливий стан: плечі опущені, одна рука безвольно повисла, і вона навіть не дивиться в об'єктив.

Коментуючі кинулися співчувати красуні і бажати якнайшвидшого одужання.

"🙏квіточка 🌺не хворійте"

"Одужуй, крихітко!!! це не просто круто, як на мене, ти -ГЕРОЙ АБСОЛЮТНО😒👍❤️💋"

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