26-летняя Алла Добкина, дочь известного украинского политика Михаила Добкина, взбудоражила пикантными снимками

Как передает Politeka.net, красавица поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в черном коротеньком платье с необычными лямками, распущенными, слегка растрепанными, волосами, броским макияжем и... босиком. Алла сидит на столе, вытянув вперед стройные ножки. На одном из снимков она выгнулась в соблазнительной позе, запрокинув голову назад.

Девушка поздравила поклонников с наступившим 2020-м годом.

Комментирующие не удержались, чтобы не похвалить Аллу.

"Богиня 🔥"

"Какие ноги 🔥🔥🔥🔥"

"Нереальная 😍"

"Михаил Маркович знает толк в красивых дочерях"

Ранее мы сообщали, Добкина выложила в соцсети фото, где она в топе коричневого цвета, выставив напоказ красоту, которой ее щедро наградила природа. Девушка прикрылась белым пальто, но все равно очевидно, что она без штанов, так как видно бедро.

«2019 был хороший. А 2020 буде теще светлее и лучше! Уверенна», - говорится в подписи к фото.

Также мы рассказывали, Алла призналась, что заболела накануне Нового года, и тому виной ее беспечность. Когда потеплело, девушка сменила гардероб на более легкий, и забыла, что все-таки не лето.

"Привет🖤 Я простыла. Держалась всю осень..но организм сдался🤷🏼‍♀️ даже не так..просто я подумала что нормально ходить в одной кофте в +10..видимо зря)))но ничего..завтра будет уже лучше 👌🏼", - сообщила она в Инстаграм, поделившись несколькими снимками.

Алла предстала в черной одежде и с печальным видом. На одном из кадров она сидит на пуфике, широко расставив ноги. Весь ее вид говорит о болезненном состоянии: плечи опущены, одна рука безвольно повисла, и она даже не смотрит в объектив.

Комментирующие кинулись сочувствовать красавице и желать скорейшего выздоровления.

"🙏цветочек 🌺не болейте"

"Выздоравливай, малышка!!! это не просто круто, как по мне, ты -ГЕРОЙ АБСОЛЮТНО😒👍❤️💋"

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