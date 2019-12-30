Девушка в коротком топе показала, чем ее наградила природа!

Дочь скандального украинского политика Михаила Добкина Алла показала пышные формы в маленьком топе

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

«2019 был хороший. А 2020 буде теще светлее и лучше! Уверенна», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Алла Добкина позирует с приспущенной кофтой и в облегающем белье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вы прекрасны, Алла», «огонь», «Вау, какая красивая», «Вот это сочно!», «красотка», «ты прекрасна, Аллочка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, дочь одиозного политика Михаила Добкина Алла показала сразу несколько личных кадров. Со ссылкой на Instagram звездной красавицы. Так в канун новогодних праздников знаменитость решила помочь тем, кто в этом нуждается.

Женщина посетила нуждающихся в заботе, ласке и средствах детей вместе с такими же энтузиастами, как она и порадовала малышей подарками на праздники:

«Снегурочка из меня не плохая 😅❤ спасибо всем кто помог собрать подарки 💓💓💓», - подписала Алла Михайловна подборку фото и видео.

На кадрах с места встречи с детьми ребятня всячески обхаживали звездную гостью - сделали ей забавную прическу, макияж, пообнимались и пофотографировались все вместе.

Ранее, Алла Добкина порощалась с люксовым отдыхом в ОАЭ и напоследок, так сказать, решила запостить парочку откровенных кадров с курорта.

На новых фото дочь своего известного отца позирует в раздельном модном купальнике и белой накидке. Она показалась на видео "слоумоушен" с распущенными волосами - покрутилась под песню Аллы Пугачевой "Позови меня".

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

Как сообщала Politeka, пышногрудая дочь Добкина показала своего маленького сердцееда, личные фото: «одно лицо»

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