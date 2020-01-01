Знаменитості вже встигли поділитися з шанувальниками атмосферними кадрами зі святкування Нового 2020 року



Актори, ведучі, співаки та знаменитості прикрасили новорічні ялинки і показали в мережі, який декор вибрали для зустрічі 2020 року.

Як виглядає новорічна ялинка Монатіка, Каті Осадчої та інших українських знаменитостей дивіться у збірці.

Монатік

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Олена та Володимир Зеленські

Леся Нікітюк

Настя Каменських

Павло Зібров

MARUV

Раніше Леся Нікітюк потішила передплатників відео, на якому вона готує олів'є до новорічного столу.

Вона опублікувала записи своїх кулінарних чувань на сторінці в Instagram.

На кадрах Леся в білій футболці, чорних брюках і темних окулярах загрозливо розмахує ножем і ковбасою для салату в кадрі під пісню Billie Eilish Bad guy.

На другому запису вона ріже ковбасу, а на третій – насипає в миску з інгредієнтами зелений горошок в режимі сповільненої зйомки.

Також співак Позитив розповів, як відзначав Новий рік в дитинстві.

"Одного разу напередодні Нового року батьки попросили нас з сестрою написати листа Діду Морозу і за традицією покласти його під ялинку. Не минуло й півдня, як мама і тато покликали нас і зі здивованими обличчями дістали з факсу послання, яке виявилося відповіддю від Дідуся Мороза", - розповів Олексій Завгородній.

Також він зазначив, що у відповіді Дід Мороз висловив надію, що його подарунки дійдуть і порадив слухати батьків.

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