Знаменитости уже успели поделиться с поклонниками атмосферными кадрами с празднования Нового 2020 года



Актеры, ведущие, певцы и знаменитости украсили новогодние елки и показали в сети, какой декор выбрали для встречи 2020 года.

Как выглядит новогодняя елка Монатика, Кати Осадчей и других украинских знаменитостей смотрите в подборке.

Монатик

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Елена и Владимир Зеленские

Леся Никитюк

Настя Каменских

Павло Зибров

MARUV

Ранее Леся Никитюк потешила подписчиков видео, на котором она готовит оливье к новогоднему столу.

Она опубликовала записи своих кулинарных бдений на страничке в Instagram.

На кадрах Леся в белой футболке, черных брюках и темных очках угрожающе размахивает ножом и колбасой для салата в кадре под песню Billie Eilish Bad guy.

На второй записи она режет колбасу, а на третьей – сыпет в миску с ингредиентами зеленый горошек в режиме замедленной съемки.

Также певец Позитив рассказал, как отмечал Новый год в детстве.

"Однажды накануне Нового года родители попросили нас с сестрой написать письмо Деду Морозу и по традиции положить его под ёлку. Не прошло и полдня, как мама и папа позвали нас и с удивленными лицами достали из факса послание, которое оказалось ответным письмом от Дедушки Мороза", - рассказал Алексей Завгородний.

Также он отметил, что в ответе Дед Мороз выразил надежду, что его подарки дойдут и посоветовал слушать родителей.

Напомним, Зеленский поздравил Путина с Новым годом: о чем договорились президенты

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