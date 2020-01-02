Знаменитості перевершили самі себе

2019 рік став яскравим в плані не тільки різних новин, але і преображенням зірок

Одні знаменитості коротко стриглися, інші ж - фарбувалися в сміливі кольори. Варто пригадати, хто з зірок запам'ятався найбільше.

Перша - Кейт Міддлтон, дружина британського принца Вільяма. Дівчина раптово підстриглася і пофарбувалася в карамельний колір, пише wmj своїм виглядом вона вбила просто наповал.

Співачка Біллі Айлиш також вразила своїми зовнішніми змінами. Співачці всього 18 років, але вона вже встигла перефарбувати волосся в екстремальні кольори: від синього до лавандового.

Влітку 2019-го Біллі пофарбувала коріння волосся в кислотно-зелений відтінок.

Російська знаменитість Ольга Бузова в липні несподівано повернулася до блонду, від якого в свій час позбулася після розриву з Дмитром Тарасовим.

Американська співачка Селена Гомес кілька разів за рік змінювала імідж. Зірка була блондинкою, нарощувала волосся, робила собі чолку. Вона була і блондинкою і брюнеткою.

28-річна телеведуча Настя Івлєєва багато разів експериментувала з зовнішністю. Дівчина і нарощувала волосся і переміряла з десяток перук, починаючи від вогненно-червоного і синього, закінчуючи фіолетовим і салатовим.

А нещодавно Івлєєва пофарбувала волосся в яскраво-рожевий колір.

Сестра світської левиці Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер, також вражала своїми перетвореннями. 24-річна модель була платиновим блондом. Однак через нетривалий час повернулася до природного кольору волосся. Пізніше дівчина зробила руде омбре.

Голлівудська актриса Шарліз Терон відрізала біляві локони і позувала шатенкою, також вона рішалася на стрижку «під горщик» і мелірування заради повернення у «Форсаж». Зараз зірка стала платиновою блондинкою.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон, викликає захват у публіки.

Герцогиня Кембриджська є еталоном жінки практично у всьому світі. Вона має кілька секретів привабливості.

Чисте волосся, натуральний колір і підстрижені кінчики - робить вигляд герцогині доглянутим. А сукні А-силуету підкреслюють її фігуру і виглядають дуже жіночно.

Нагадаємо, що стоїть за лякаючим знаком Кейт Міддлтон, яка шарахнула від принца: скандальна правда.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон і принц Вільям догодили в пікантний конфуз: "Боже, навіть секунда не пройшла...".

Також Politeka писала про розлучення Кейт Міддлтон і принца Вільяма: у мережу потрапило фото, що пробирає до душі.