21-річна прийомна донька українського продюсера Потапа Наталія Горова показала свого кращого друга

Як повідомляє Politeka, знімками, а також своїми думками дівчина поділилася в Instagram.

На фото дочка Потапа позує в обнімку з милим песиком породи Мопс завдяки яким, як вона висловилася, стала найщасливішою.

«Ніяких підсумків року! Тільки.. Ця лапка, яка обіймає 💛 Знаю, що чекаєш мене ❤️ Я стала найщасливішою , з тих пір як у мене з'явився мопсик З наступаючим, друзі!🥳»,- написала Наталя.

Раніше ми писали, що дівчина поділилася кількома кадрами, яким, напевно, не менше 15 років, на яких вона постала ще зовсім маленькою. На одному з фото на Наташі кумедне вбрання з головним убором (ніби зроблений з маминих гардин), а в руках - графин з сухими пелюстками троянд. Задоволений вигляд дівчинки видає її гарний настрій. На іншому знімку, Наташа, мабуть, була на прогулянці на природі.

В куртці і джинсах, з двома хвостиками маля дивиться вгору на того, хто її фотографує, осяяна щасливою посмішкою. Третій знімок не менш цікавий. Тут дитину, очевидно, чимось "образили". Наташа, сидячи на дивані з ногами, насупилась і обурено дивиться в об'єктив.

Також Горова показала красу в одній білизні під час поїздки в США. Там дівчина відвідала місце зйомок серіалу «Gossip Girl», зустрілася зі знайомим і поїздила з ним на машині по Нью-Йорку, здійснила ранкову пробіжку у Центральному парку, а також зробила сімейний знімок в музеї.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Наташа Горова позує в одних штанях і білизну, яка ефектно підкреслює її форми. На це звернули увагу і її прихильники.

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