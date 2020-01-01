21-летняя приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала своего лучшего друга

Как сообщает Politeka, снимками, а также своими мыслями девушка поделилась в Instagram.

На фото дочь Потапа позирует в обнимку с милым песиком породы Мопс благодаря которому, как она выразилась, стала самой счастливой.

«Никаких итогов года! Только.. Эта лапка, которая обнимает 💛 Знаю, что ждёшь меня ❤️ Я стала самой счастливой , с тех пор как у меня появился мопсик С наступающим, друзья!🥳»,- написала Наталья.

Ранее мы писали, что девушка поделилась несколькими кадрами, которым, наверно, не менее 15 лет, на которых она предстала еще совсем маленькой. На одном из фото на Наташе забавный наряд с головным убором (будто бы сделан из маминых гардин), а в руках - графин с сухими лепестками роз. Довольный облик девочки выдает ее хорошее настроение. На другом снимке, Наташа, видимо, была на прогулке на природе.

В курточке и джинсах, с двумя хвостиками малышка смотрит вверх на того, кто ее фотографирует, озаренная счастливой улыбкой. Третий снимок не менее интересен. Здесь ребенка, очевидно, чем-то "обидели". Наташа, сидя на диване с ногами, насупилась и возмущенно смотрит в объектив.

Также Горовая показала прелести в одном белье во время поездки в США. Там девушка посетила место съемок сериала «Gossip Girl», встретилась со знакомым и поездила с ним на машине по Нью-Йорку, совершила утреннюю пробежку в Центральном парке, а также сделала семейный снимок в музее.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Наташа Горовая позирует в одних штанах и белье, которое эффектно подчеркивает ее формы. На это обратили внимание и ее поклонники.

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