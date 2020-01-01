29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, кохана колишнього екс-віце-прем'єра Павла Розенка, поділилася фото їх спільного відпочинку в теплих краях

Як передає Politeka.net, зірка виклала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram. В кадрі вони з Розенко притиснулися один до одного обличчями і обидва дивляться, щасливі, прямо в об'єктив. Задоволені посмішки, судячи з їх кадрів із відпочинку, ніколи не сповзають з їх облич. До речі на знімку помітно, що вони нещодавно купалися, бо ще вологе волосся.

"Так як ялинку з ресепшна притягти в море не дозволили, доведеться зізнатися: настрій не залежить від гірлянд, воно у нас всередині 🤩🤩🤩💃🥳🥳🥳 Н❤️вий р❤️к вже на носі!🤩🤩🤩 Так нехай у КОЖНОГО в цьому році всередині розквітне ❤️❤️❤️❤️❤️ І тоді там точно засяють гірлянди, феєрверки і цілий Всесвіт Щастя 🎇😍💝💝💝 З Наступаючим 2❤️2❤️, друзі!❤️🎄🎉🥳💝", - підписала кадр Лебідь.

Шанувальники привітали ведучу зі святами та побажали багато приємностей. Правда, знайшовся один хейтер, чий коментар виділяється із загальної маси. Користувач мережі радить Олені-Крістіні видалити сторінку в Instagram.

"Крістіна, З Новим роком! Хай за вікном буде казка, а в будинку — атмосфера щастя. Бажаю чудового року тільки з гарними подіями і добрими людьми!💖"

"👍 гарна пара)))"

"Ви дуже талановита і ви крута пара😘❤️"



"краще видали інстаграм бо ти така страшна"

Раніше ми повідомляли, Лебідь підвела підсумок минулого 2019-го року. Вона поділилася кадром у соцмережі на якому постала в сорочці тигрового забарвлення коричневих відтінків. Рудоволоса бестія, як завжди, широко посміхається і зухвало дивиться прямо в об'єктив.

"Кажуть, потрібно перед НГ підбивати підсумки року💁‍♀️🎉

___________________________ (начебто рівному?🥳) Ну, яка зима - такі підсумки😁😁😁", - підписала знімок Олена-Крістіна.

Судячи з усього, дівчина не зовсім задоволена минулим роком - напевно, в її "суцільній чорній лінії" проявилася відсутність яскравих подій. Так що поїздка з коханим на море посеред зими, швидше за все, правильне рішення.

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