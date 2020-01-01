В кінці номера колишні колеги нинішнього президента зізналися, що їм дуже не вистачає його.



Користувачі мережі також помітили емоції президента України Володимира Зеленського, який теж сумує за "Кварталом".



"Номер про колишнього...як же всі розчулилися! І Олена розплакалася! Та й Вова теж, просто намагався не показувати)) ", "Хоч у глядацькому залі можемо побачити Вову, раз на сцені не буде", " Про "колишнього" так зворушливо було)) Видно що сумують одне за одним(", " Заленський у залі. По очах видно що хоче на сцену)", - писали українці під відео.

Нагадаємо, зірка студії «Квартал» 95 Олена Кравець здалася в червоній сукні з глибоким декольте.

Так на новому кадрі – промо святкових подарунків в цілому і рекламуючи відомий ювелірний бренд зокрема, сама Кравець сяяла не менш яскраво, ніж коштовності.

Волосся артистці підібрали, вона позувала в обтягуючому вбранні, посміхаючись і тримаючи в руках маленьку коробочку з ювелірним виробом. Багато хто з шанувальників артистки відзначили, що вона чудово виглядає, навіть трохи «помолодшала».

Нагадаємо, Кравець з "Кварталу 95" приголомшила видом в екстра-міні прямо на сцені: "Як школярка"

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото із залаштунків.

Також Politeka писала, що помолоділа Кравець з Кварталу 95 блиснула красою в сміливому декольте: "Це магія!"



