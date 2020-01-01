Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець розплакалася під час одного з номерів новорічного "Вечірнього кварталу"
Як передає Politeka.net такий випадок стався під час номеру, коли новий чоловік (Євген Кошевий) сценічної дружини Зеленського вирішив влаштувати розбірки з її колишнім.
В якийсь момент Кравець занадто захопилася і на її очах заблищали сльози.
"Навіщо ти прийшов? Чого ти ходиш сюди?" – сказала Кравець зі сцени, звертаючись до Зеленського, який знаходився в залі.
В кінці номера колишні колеги нинішнього президента зізналися, що їм дуже не вистачає його.
Користувачі мережі також помітили емоції президента України Володимира Зеленського, який теж сумує за "Кварталом".
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"Номер про колишнього...як же всі розчулилися! І Олена розплакалася! Та й Вова теж, просто намагався не показувати)) ", "Хоч у глядацькому залі можемо побачити Вову, раз на сцені не буде", " Про "колишнього" так зворушливо було)) Видно що сумують одне за одним(", " Заленський у залі. По очах видно що хоче на сцену)", - писали українці під відео.
Нагадаємо, зірка студії «Квартал» 95 Олена Кравець здалася в червоній сукні з глибоким декольте.
Так на новому кадрі – промо святкових подарунків в цілому і рекламуючи відомий ювелірний бренд зокрема, сама Кравець сяяла не менш яскраво, ніж коштовності.
Волосся артистці підібрали, вона позувала в обтягуючому вбранні, посміхаючись і тримаючи в руках маленьку коробочку з ювелірним виробом. Багато хто з шанувальників артистки відзначили, що вона чудово виглядає, навіть трохи «помолодшала».
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Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото із залаштунків.
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