Заява про смерть американського актора Ендрю Данбара з серіалу "Гра престолів" вразила світ напередодні виявилося не зовсім правдивою
Ендрю Данбар відреагував на коментарі та повідомлення про його смерть на сторінці в Instagram. Актор опублікував пост зі скріншотом новини таблоїду Just Jared з заголовком "Інтернет думає, що помер не той Ендрю Данбар".
"Зі мною все в порядку. Так дивно, що я повинен це писати, але сьогодні я отримав багато повідомлень про те, що помер. Зрозуміло, що це фейк, але з-за ледачою журналістики моє фото було в новинах про смерть людину з таким же ім'ям. Мені просто хотілося усунути будь-яку плутанину і висловити співчуття його родині та друзям", – написав в пості 30-річний артист.
Фолловери Ендрю з "Гри престолів" зраділи тому, що він живий. Багато також цікавляться у Данбара, чи буде він подавати позов до суду проти журналістів, які першими поширили фейковую інформацію.
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Повідомлялося, що американська актриса Емілія Кларк, яка відома по серіалу "Гра престолів" зачарувала зовнішністю в незвичайному вбранні.
Зірка з'явилася на щорічній премії The Fashion Awards-2019, де вшановують видатних дизайнерів.
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