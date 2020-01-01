Заява про смерть американського актора Ендрю Данбара з серіалу "Гра престолів" вразила світ напередодні виявилося не зовсім правдивою

Ендрю Данбар відреагував на коментарі та повідомлення про його смерть на сторінці в Instagram. Актор опублікував пост зі скріншотом новини таблоїду Just Jared з заголовком "Інтернет думає, що помер не той Ендрю Данбар".

"Зі мною все в порядку. Так дивно, що я повинен це писати, але сьогодні я отримав багато повідомлень про те, що помер. Зрозуміло, що це фейк, але з-за ледачою журналістики моє фото було в новинах про смерть людину з таким же ім'ям. Мені просто хотілося усунути будь-яку плутанину і висловити співчуття його родині та друзям", – написав в пості 30-річний артист.

Фолловери Ендрю з "Гри престолів" зраділи тому, що він живий. Багато також цікавляться у Данбара, чи буде він подавати позов до суду проти журналістів, які першими поширили фейковую інформацію.

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Зірка серіалу "Гра престолів", Емілія Кларк, не змогла дати йому те, чого він дуже хотів

Нещодавно артистка розповіла в подкасті Jessie Ware’s Table Manners про неприємному випадку в аеропорту.

У Емілії сталася панічна атака, з-за чого вона не могла дихати і розплакалася. За словами зірки, це сталося із-за морального і фізичного виснаження.

Повідомлялося, що американська актриса Емілія Кларк, яка відома по серіалу "Гра престолів" зачарувала зовнішністю в незвичайному вбранні.

Зірка з'явилася на щорічній премії The Fashion Awards-2019, де вшановують видатних дизайнерів.

33-річна Емілія вибрала жовтий наряд з пікантними розрізами в області бюста. Артистка відразу прикувала до себе погляди, завдяки яскравому сукні, під яке вирішила не надягати бюстгальтер.

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