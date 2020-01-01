Відома українська телеведуча Катя Осадча показала своє новорічне плаття

В цей раз Катя вибрала шикарну світле плаття з блискітками. Воно виявилося в підлогу, але з великим розрізом. На першому фото Осадча показала, як почала Новий рік, а на другому - як завершила. Виявилося все просто, спочатку Катя стоїть на ногах, а на другому - лежить на дивані. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Під фото фанати залишили кілька коментарів:

"Катя, ти красуня", "Дуже добре виглядаєте", "Катя, плаття вау", "Яка гарна", "З Новим роком".

Раніше ми повідомляли, що українська телеведуча Катя Осадча порівняла повоєнний Берлін з ситуацією, яка склалася в Україні через Росії.

Під знімком Осадча згадала страждання жителів столиці Німеччини в часи Берлінської стіни і порівняла з нинішньою ситуацією в Україні.

За її словами, 30 років це було і весь світ мирився з рішенням однієї країни.

"Коли наші діти чи онуки будуть так говорити своїм дітям про нашу країну, про Крим і Донбас. Дуже б хотілося, щоб до того часу ми були такими ж сильними, як Німеччина зараз, а все пройдене було історичними уроками і важливими спогадами", – поділилася телеведуча.

Повідомлялося, що Кароль і Осадча відзначилися на корпоративі слуг народу.

В мережу потрапили фото і відео з новорічного корпоративу «Слуг народу»

У п'ятницю, 20 грудня, у фракції "Слуга народу" стався масштабний новорічний корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів столиці. Для політиків співала сама Тіна Кароль і Jerry Heil, а ведучою була Катя Осадча.

Українські журналісти вже проаналізували вечірку парламентського монобольшинства і розповіли про вартість такого корпоративу. Наскільки відомо, співачка Тіна Кароль зазвичай виступає за 20 тисяч доларів в годину (470 тисяч гривень).

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