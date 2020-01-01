Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала свое новогоднее платье

В этот раз Катя выбрала шикарное светлое платье с блестками. Оно оказалось в пол, но с большим разрезом. На первом фото Осадчая показала, как начала Новый год, а на втором - как завершила. Оказалось все просто, изначально Катя стоит на ногах, а на втором - лежит на диване. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Под фото фанаты оставили несколько комментариев:

"Катя, ты красотка", "Очень хорошо выглядите", "Катя, платье вау", "Какая красивая", "С Новым годом".

Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Катя Осадчая сравнила послевоенный Берлин с ситуацией, которая сложилась в Украине из-за России.

Под снимком Осадчая вспомнила страдания жителей столицы Германии во времена Берлинской стены и сравнила с нынешней ситуацией в Украине.

По ее словам, 30 лет это было и весь мир мирился с решением одной страны.

"Когда-то наши дети или внуки будут так говорить своим детям о нашей стране, о Крыме и Донбассе. Очень бы хотелось, чтобы к тому времени мы были такими же сильными, как Германия сейчас, а все пройденное было историческими уроками и важными воспоминаниями", – поделилась телеведущая.

Сообщалось, что Кароль и Осадчая отличились на корпоративе слуг народа.

В сеть попали фото и видео с новогоднего корпоратива «Слуг народа»

В пятницу, 20 декабря, у фракции "Слуга народа" произошел масштабный новогодний корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов столицы. Для политиков пела сама Тина Кароль и Jerry Heil, а ведущей была Катя Осадчая.

Украинские журналисты уже проанализировали вечеринку парламентского монобольшинства и рассказали о стоимости такого корпоратива. Насколько известно, певица Тина Кароль обычно выступает за 20 тысяч долларов в час (470 тысяч гривен).

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