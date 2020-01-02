39-річна американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян та її 42-річний чоловік виконавець Каньє Уест стануть батьками в п'ятий раз

В даний час парочка виховує чотирьох малят: 6-річну доньку Норт, 4-річного сина Сейнта, 2-річну дочку Чикаго і 8-місячного Псалма. При чому останніх двох виношувала сурогатна мати.

Як стало відомо з повідомлень зарубіжних ЗМІ, що посилаються на оточення Кім і Каньє, вони мають намір втретє звернутися до сурогатної матері - заради п'ятої дитини. Більш того, приступити до зачаття хочуть негайно.

"Каньє наполягає на цьому, і він дуже активно висловлювався про те, що хоче почати процес зачаття прямо зараз", - процитували друга сім'ї в ЗМІ.

Справа в тому, що Кардашьян в цьому році виповниться 40 років, тому і поспіх. Жінка переживає за свої яйцеклітини. Також відомо, що вона не може сама виносити дитину через проблеми зі здоров'ям.

Раніше Уест заявляв, що хоче шістьох дітей, так як вважає таку кількість нащадків ідеальним.

Нагадаємо, ми писали, що світська левиця Кардашьян поділилася у своєму мікроблозі в Instagram пікантним кадром, підірвав мережу. Красуня сиділа на стільці в сукні з глибоким декольте. Можна було розгледіти пишні груди знаменитості, які здається аж вистрибують, а також можна помітити оголені плечі. На шиї інстадіви блищали золоті прикраси.

В пості Кім знову розповідає про свою відому на весь світ косметику.

Всього за 11 годин публікація Кардашьян зібрала понад 2,5 мільйонів лайків та коментарів. Користувачі мережі захоплювалися красою зірки.

Крім того, ми писали, Кім звела сума мільйони чоловіків, показавши себе в спокусливому шкіряному вбранні. Темно-коричневе плаття зі світлими вставками як не можна краще обтянуло соковиту гідність зірки. Яскравий макіяж і зібране до верху волосся доповнили ідеальний образ зірки.

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