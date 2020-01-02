43-річна російська балерина Анастасія Волочкова накинулася на хейтерів в мережі, яким не подобається її шпагат

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком зі свого відпочинку в Таїланді. На цей раз Настя (як і в минулі рази) не придумала нічого кращого, як знову розтягнутися в шпагаті. На ній рожевий бікіні і "капітанський" кашкет. Зірка на зло хейтерам широко розставила ноги прямо на яхті.

"Сьогодні я Капітан.💃 Поки багато хто приходить в себе від святкування Нового року , я відновлюю свої фізичні сили від навантажень, розтягую задоволення від неймовірної компанії, моря, сонця, любові, яхт, веселощів, радості! А тим, кому я не даю спокою, хочу порадити хоч спробувати розтягнути зв'язки на ногах, щоб досягти такої естетики та краси (а це не просто).. Дивуйте своїх чоловіків щирістю, добротою, розтяжкою, звичайно, в близькості, творчістю, самодостатністю в реалізації своєї професії і всім, що подобається коханій людині🙏 Ну, а коли гидоти почнете писати, зробіть як я..😉 Не багатьом підвладне, а багатьом хотілося б.. Не кострубато😝 А струнко...👍 Не перестану радувати вас своїми блискучими шпагатами.. і не тільки😉", - підписала фото Волочкова.

Коментуючі продовжили знущатися над балериною і її любов'ю до акробатичної фігури.

"Так блін ніхто тобі нічого не каже, стільки злості у тебе ???"

"Де неймовірна компанія?" - "тільки в її уяві..."

"Третій день одне і теж. Розумію, що особливо зайнятися нічим на яхті. Настя тобі компанії не вистачає. Бери мене з собою я придумаю заняття😂"

"😢Як раз у вас і кострубато!"

"Тема труся розкрита не повністю 😁"

"Спробуйте мити, а не провітрювати шпагатом"

"На ноги страшно дивитися!"

"А яхта на причалі другий день😂"

"Хохма😀"

Раніше ми повідомляли, Анастасія записала на цій яхті новорічне привітання. Зірка на відео сіла на шпагат - перевіряла, чи вийде після святкового застілля - вийшло!

"Починаю новий рік на яхті... Дуже гарно тут... Розтяжка не пропала", - говорить в кадрі Анастасія.

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