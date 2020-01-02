43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова накинулась на хейтеров в сети, которым не нравится ее шпагат

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком со своего отдыха в Таиланде. На этот раз Настя (как в прочем и в прошлые разы) не придумала ничего лучше, как снова растянуться в шпагате. На ней розовый бикини и "капитанская" фуражка. Звезда на зло хейтерам широко расставила ноги прямо на яхте.

"Сегодня я Капитан.💃 Пока многие приходят в себя от празднования Нового года , я восстанавливаю свои физические силы от нагрузок, растягиваю удовольствие от невероятной компании, моря, солнца, любви, яхт, веселья, радости! А тем, кому я не даю покоя, хочу посоветовать хоть попробовать растянуть связки на ногах, чтобы достичь такой эстетики и красоты (а это не просто).. Удивляйте своих мужчин искренностью, добротой, растяжкой, конечно, в близости, творчеством, самодостаточностью в реализации своей профессии и всем, что нравится любимому человеку🙏 Ну, а когда гадости начнёте строчить, сделайте как я..😉 Не многим подвластно, а многим хотелось бы.. Не коряво😝 А стройно...👍 Не перестану радовать вас моими блистательными шпагатами.. и не только😉", - подписала фото Волочкова.

Комментирующие продолжили измываться над балериной и ее любовью к акробатической фигуре.

"Да блин никто тебе ничего не говорит, столько злости у тебя ???"

"Где невероятная компания?" - "только в её воображении..."

"Третий день одно и тоже. Понимаю, что особо заняться нечем на яхте. Настя тебе компании не хватает. Бери меня с собой я придумаю занятия😂"

"😢Как раз у вас и коряво!"

"Тема труся раскрыта не полностью 😁"

"Попробуйте мыть, а не проветривать шпагатом"

"На ноги страшно смотреть!"

"А яхта на причале второй день😂"

"Хохма😀"

Ранее мы сообщали, Анастасия записала на этой же яхте новогоднее поздравление. Звезда на видео села на шпагат - проверяла, получится ли после праздничного застолья - получилось!

"Начинаю новый год на яхте... Очень красиво здесь... Растяжка не пропала", - говорит в кадре Анастасия.

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