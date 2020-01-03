Українська співачка, солістка групи "Неангели", Слава Камінська, опублікувала фото разом з відомою персоною
Артистка розмістила пост у своєму Інстаграм, пише Рoliteka.net. На знімку Слава позує в компанії двох дівчат, однією з яких виявилася дочка колишнього депутата Михайла Добкіна, Алла.
"Новий рік 1 січня свято ? 😂 відзначаєте?", - написала Слава.
Алла зробила губи "качечкою", а Слава пристрасно подивилася в камеру. При цьому на всіх було мінімум макижу. Дівчата фотографувалися на тлі, по всій видимості, білої штори.
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За 14 годин пост Слави зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів. Деякі помітили схожість у зовнішності у красунь.
"Ми так, у нас з чоловіком 1 січня день народження🤘", "Вдома сидимо😂салати рубаем🙏😁", "Так! Шкода вас немає на концертах 1+1((", "Славка найкраща", "Троє з лорця", "і однакові з обличчя 😝", "Ні не свято, а лікарняний ((((", "Авжеж😍продовження банкету,перше січня автоматично випадає з життя", "Так, відзначаємо, пощастило, що випав якраз на мій вихідний", "Всі троє на одне обличчя 😊", "Троє зі скриньки - однакові з обличчя😅👍🏻", "Губки качечкою - тренд 20..хз якого року.. Зараз це вже відстій...", "застигли в розвитку)", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Слава Камінська зустріла Новий рік зі своїм батьком, якого не бачила 10 років.
Співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.
Так, на цей раз Слава поділилася дуже важливим моментом у її житті. За словами знаменитості, 2019 рік, який пройшов, допоміг збутися її дитячою мрією. Також вона показала святкове фото в колі сім'ї.
Раніше ми писали, що Алла Добкіна, дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, розбурхала пікантними знімками.
Красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Вона з'явилася в чорній коротенькій сукні з незвичайними лямками, розпущеним, злегка розпатланим волоссям, помітним макіяжем і... босоніж. Алла сидить на столі, витягнувши вперед стрункі ніжки.
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