Українська співачка, солістка групи "Неангели", Слава Камінська, опублікувала фото разом з відомою персоною

Артистка розмістила пост у своєму Інстаграм, пише Рoliteka.net. На знімку Слава позує в компанії двох дівчат, однією з яких виявилася дочка колишнього депутата Михайла Добкіна, Алла.

"Новий рік 1 січня свято ? 😂 відзначаєте?", - написала Слава.

Алла зробила губи "качечкою", а Слава пристрасно подивилася в камеру. При цьому на всіх було мінімум макижу. Дівчата фотографувалися на тлі, по всій видимості, білої штори.

За 14 годин пост Слави зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів. Деякі помітили схожість у зовнішності у красунь.

"Ми так, у нас з чоловіком 1 січня день народження🤘", "Вдома сидимо😂салати рубаем🙏😁", "Так! Шкода вас немає на концертах 1+1((", "Славка найкраща", "Троє з лорця", "і однакові з обличчя 😝", "Ні не свято, а лікарняний ((((", "Авжеж😍продовження банкету,перше січня автоматично випадає з життя", "Так, відзначаємо, пощастило, що випав якраз на мій вихідний", "Всі троє на одне обличчя 😊", "Троє зі скриньки - однакові з обличчя😅👍🏻", "Губки качечкою - тренд 20..хз якого року.. Зараз це вже відстій...", "застигли в розвитку)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Слава Камінська зустріла Новий рік зі своїм батьком, якого не бачила 10 років.

Співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

Так, на цей раз Слава поділилася дуже важливим моментом у її житті. За словами знаменитості, 2019 рік, який пройшов, допоміг збутися її дитячою мрією. Також вона показала святкове фото в колі сім'ї.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна, дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, розбурхала пікантними знімками.

Красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Вона з'явилася в чорній коротенькій сукні з незвичайними лямками, розпущеним, злегка розпатланим волоссям, помітним макіяжем і... босоніж. Алла сидить на столі, витягнувши вперед стрункі ніжки.

Нагадаємо, ледь одягнена Алла Добкіна змусила скандального тата переживати: несподіване фото

Як повідомляла Politeka, пишногруда дочка Добкіна показала свого маленького серцеїда, особисті фото: «одна особа»

Також Politeka писала, що гаряча Добкіна посвітила пишними грудьми: "Хочеться уваги...", пікантні кадри